عربي-دولي

هذا عدد المواليد الذي ستمسح الصين به!

Lebanon 24
31-05-2021 | 06:30
A-
A+
Doc-P-828623-637580578733489609.jpg
Doc-P-828623-637580578733489609.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أفادت وكالة الصين الجديدة الرسمية للأنباء اليوم أن الصين ستلغي الحد الأقصى للانجاب المحدد بطفلين لكل زوجين وستسمح للعائلات بثلاثة أطفال.

ويأتي هذا القرار بعد بضعة أسابيع من نشر نتائج التعداد العشري الأخير التي كشفت عن تراجع حاد لمعدل الولادات في البلد الأكثر تعدادا بالسكان في العالم ، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
 
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2021-05-31
08:00 | 2021-05-31
07:30 | 2021-05-31
07:00 | 2021-05-31
06:00 | 2021-05-31
05:30 | 2021-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website