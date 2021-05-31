هذا عدد المواليد الذي ستمسح الصين به!

أفادت وكالة الصين الجديدة الرسمية للأنباء اليوم أن الصين ستلغي الحد الأقصى للانجاب المحدد بطفلين لكل زوجين وستسمح للعائلات بثلاثة أطفال.ويأتي هذا القرار بعد بضعة أسابيع من نشر نتائج التعداد العشري الأخير التي كشفت عن تراجع حاد لمعدل الولادات في البلد الأكثر تعدادا بالسكان في العالم ، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".