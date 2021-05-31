عربي-دولي

المباحثات السعودية-الإيرانية مستمرة.. وتوافقات أولية إيجابية حول هذا الملف

Lebanon 24
31-05-2021 | 05:15
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أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "المباحثات مع السعودية مستمرة"، لافتة إلى أنها "تأمل في التوصل إلى تفاهمات مشتركة بين البلدين".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "توصلنا مع السعودية إلى توافقات أولية إيجابية حول الحج".

 وأضاف زادة: "المحادثات مع السعودية تسير في جو بناء، ونأمل أن تتوصل إلى نتائج بناءة، ولا يمكننا الإعلان عن تفاصيلها قبل التوصل إلى اتفاق".

وكانت الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين الماضي، قد أشارت إلى أن "إيران بانتظار الإجراءات السعودية وتغيير سلوك الرياض تجاهها".

هذا وأوضح سعيد خطيب زادة قائلا: "نرحب بمشاركة السعودية في أي حوار إقليمي، ونعتقد أن الرياض يمكن أن تلعب دورا بناء شريطة تغيير سياساتها في المنطقة"، مشددا على أنه "يتعين على السعودية اتخاذ قرار، إما بمواصلة سياساتها وأدبياتها الراهنة، أو أن تكون لاعبا بناء إلى جانب بقية دول المنطقة".

كما رأت الخارجية الإيرانية أنه "يجب على السعودية التخلي عن سياساتها التوسعية والمؤججة للحروب في المنطقة"، حسب قول زادة.
المصدر: روسيا اليوم
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