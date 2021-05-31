إعلان من سلاح الجو الأميركي: قاذفات "بي-52" تحلق اليوم فوق جميع دول الناتو

أعلن سلاح الجو الأميركي في بيان أن القاذفات الاستراتيجية الأميركية ستحلق يوم 31 أيار فوق جميع الدول الثلاثين الأعضاء في الناتو في أميركا الشمالية وأوروبا.وبحسب البيان، فإن القاذفات الاستراتيجية من طراز B-52 ستراتوفورتس ستحلق فوق دول الناتو في أميركا الشمالية وأوروبا للمرة الثانية كجزء من تناوب قوة مهام القاذفات.وبي-52 ستراتوفورتريس هي قاذفة قنابل إستراتيجية بعيدة المدى ذات ثماني محركات. تستخدم هذه القاذفة في سلاح الجو الأميركي منذ العام 1954، وقد حلت هذه القاذفة محل القاذفتين كونفير بي-36 و بي-47. بُنيت في فترة الحرب الباردة حيث كان الردع النووي مطلوباً، وتمتلك هذه القاذفة القدرة على حمل وإلقاء 32000 كيلوغرام (70000 رطل) من القنابل.