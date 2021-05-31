الاتفاق النووي معيب.. خيار ثالث لأميركا؟

قدم الضابط في القوات الأميركية الخاصة ومرشح الدكتوراه في جامعة ليبرتي بفرجينيا سكوت جاي هار زاوية جديدة للتفاوض مع إيران، يمكن أن تثمر وضعاً أفضل للشرق الأوسط. ولإسناد رؤيته إلى أساس صلب، استذكر هار في مقاله بموقع "1945" الحجج التي سوّقها مناصرو الاتفاق النووي عند دفاعهم عن أهميته.

وزعمت إحدى الحجج الأساسية أن الاتفاق سينجح في تأخير وصول إيران إلى تطوير مواد نووية لأغراض عسكرية، ما سيتيح بدوره الوقت والمساحة للتحولات السياسية داخل إيران.

وستؤدي هذه التحولات إلى حكومة إيرانية أكثر وداً تجاه الغرب وملتزمة بالحوار العقلاني في الملف النووي. وفقاً لذلك، من شأن رفع العقوبات وإعادة دمج إيران بالمجتمع الدولي أن يشجعا على بروز جيل جديد من الإيرانيين، لبناء هذه العلاقات الودية.



وأوضح هار أن هذه الحجة استندت إلى افتراضين أساسيين، الأول، أن التغيير السياسي سينتج أنظمة حكم أنسب للغرب، والثاني أنّ نظاماً أكثر قُرباً من الغرب سيتخلى عن طموحاته النووية. باختصار، افترضت الحجة أن "الجزرة" الديبلوماسية لتطوير العلاقات الدولية والإنتاج الاقتصادي ستنتج تغيرات سياسية مواتية وربما سلمية تتفوق على "العصا" الردعية التي تصعد التوتر الأمريكي الإيراني، إلى حرب مفتوحة ومدمرة.وأوضح هار أن هذه الحجة استندت إلى افتراضين أساسيين، الأول، أن التغيير السياسي سينتج أنظمة حكم أنسب للغرب، والثاني أنّ نظاماً أكثر قُرباً من الغرب سيتخلى عن طموحاته النووية.

تغيير النظام... والغطاء المتبدل

وحسب الافتراض الأول، من المهم ملاحظة أنه وفقاً للعديد من الخبراء في الشأن الإيراني ووفقاً للإيرانيين أنفسهم أيضاً، حدث فعلاً "تغيير نظام" سياسي في إيران. لكنه لم يكن أكثر مواتاة للغرب.

ووفقاً لتصريحات مسربة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يفرض الحرس الثوري إملاءاته، كما ينفذ الكثير من سياسات النظام بحصانة نسبية أمام آيات الله.

في حين أرخ خبراء آخرون توسيع الحرس الثوري سيطرته على قطاعات أساسية من الاقتصاد الإيراني، وتصاعد في سيطرته أو تأثيره على مناصب سياسية جوهرية داخل البلاد.

بالنظر إلى هذه الديناميات، يشدد كثيرون على أن الحكومة الثورية لآيات الله خضعت سابقاً للديكتاتورية العسكرية للحرس الثوري.

أما على مستوى الاتفاق النووي، وبينما يشير داعموه بتفاؤل إلى آفاق حكومة ما بعد آيات الله في إيران، فإن هذه الحكومة موجودة فعلاً في الحرس الثوري، وهي ليست أكثر وداً مع المصالح الأمريكية ولا أكثر ميلاً للتخلي عن السلطة لأي تيارات سياسية تظهر في إيران.

المفهوم الأميركي للعقلانية

من ناحية ثانية، لا يجب النظر إلى الحرس الثوري على أنه لاعب "غير عقلاني" حين يتعلق الأمر بالأسلحة النووية. فهو كيان عسكري يهدف إلى توسيع سلطته في إيران والمحافظة عليها، من المرجح أن يكون مدفوعاً باعتبارات براغماتية وعقلانية حصراً، حتى لو اعتُبرت معادية، على مستوى الطموحات النووية.

والعقلانية المفترضة في طموحات الحرس الثوري تسمح بمعالجة الافتراض الثاني، أي الحجة التي يستخدمها مناصرو الاتفاق النووي، القائلة إن حكومة إيرانية ودية ستكون أكثر رغبة في التخلي عن طموحاتها النووية.

والضمني في هذا الافتراض هو أن العقلانية تناسب المصالح الأمريكية. لكن وباعتباره لاعباً عقلانياً مفترضاً، أو على الأقل، في غياب أي سبب لاتهامه باللاعقلانية كما كان يحصل مع آيات الله، يثبت الحرس الثوري خطأ هذا الافتراض.

ففي حقبة الانقسام الحاد بين "متشدد" في مواجهة "إصلاحي" داخل المجتمع الإيراني، يبدو أن لا شيئاً يوحد الشعب الإيراني مثل دعمه لبرنامج وطني لتصنيع الأسلحة النووية.

وحسب هار، تكمن الحقيقة في أن الإيرانيين ينظرون بشكل أساسي إلى الأسلحة النووية على أنها أداة سياسية تساعدهم على تأمين مصالحهم القومية، وتحميهم من الاستغلال الأجنبي. وبما أن هذه العقلية لا تزال تحكم المواقف الإيرانية من الأسلحة النووية على ما يبدو، فمن غير المرجح أن تميل أي حكومة إيرانية جديدة، بصرف النظر عن مدى ارتباطها بالغرب، إلى تغيير موقفها من تأمين أداة سياسية تعزز التنافسية، والمخاطر، في العلاقات بين الدول.



الخيار الثالث

بالنظر إلى ما تقدم، يرى هار أن "المساحة والوقت" لإطلاق تغيير سياسي في إيران وفق ما توقعه داعمو الاتفاق النووي لن ينتهيا على الأرجح إلى إيران خالية من السلاح النووي.

ويترك ذلك الولايات المتحدة أمام خيارين سياسيين غير مرغوب فيهما، القبول بإيران مسلحة نووياً دون أي تحرك، أو تأمين تكتيكات ردعية مستدامة قد تتصاعد نحو حرب واسعة النطاق.

ويعتقد هار أن هناك خياراً ثالثاً، ويتمثل في فصل خطة العمل الشاملة المشتركة عن المسألة النووية الاستراتيجية، وتركيزها على نهج الحرب بالوكالة الذي تعتنقه إيران وتزعزع به استقرار المنطقة.

ويشير الكاتب إلى أن التوقيت مناسب لهذه السياسة بالنظر إلى الإصلاحات في المنطقة ومعها مبادرات السلام. كما ستساهم هذه التطورات في رفع احتمالات استقرار وازدهار الشرق الأوسط في المستقبل.