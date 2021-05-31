عربي-دولي

الاتصالات السورية توضح المعلومات حول المشغل الثالث للخلوي

Lebanon 24
31-05-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-828672-637580689435378440.jpg
Doc-P-828672-637580689435378440.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قالت وزارة الاتصالات السورية إنها لم تمنح بعد ترخيصا لمشغل ثالث لشبكة الخلوي في البلاد، وذلك تعليقا على قرار نشر أمس بهذا الخصوص


وأوضح مدير عام "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، منهل جنيدي، أن الإعلان عن إدخال المشغل الثالث للاتصالات يصدر حصرا عن وزارة الاتصالات والتقانة، والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، لدى منح الترخيص.

وأشار إلى أن الوزارة ستعلن ذلك عند منح الترخيص النهائي، وأضاف أن أحد شروط المشغل الثالث أن تكون "الشركة السورية للاتصالات" شريكة بالمشغل.

وتعمل في سورية شركتا (سيرتيل) و(MTN)  للاتصالات الخلوية منذ عام 2000.

ويوم أمس تم تداول صورة عن قرار لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول إطلاق شركة جديدة باسم "وفا تيليكوم" يتضمن التصديق على النظام الأساسي لها، إلا أن تاريخ القرار يعود لشهر سبتمبر من العام الماضي، ونشر مؤخرا في الجريدة الرسمية، ولا يحوي توقيعا أو خاتما للوزارة.

وحسب القرار فإن رأسمال الشركة 10 مليارات ليرة، ومدتها 22 عاما.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2021-05-31
12:30 | 2021-05-31
11:30 | 2021-05-31
10:30 | 2021-05-31
10:00 | 2021-05-31
09:30 | 2021-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website