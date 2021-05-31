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إعادة 144 طفلا من مناطق النزاع في سوريا

Lebanon 24
31-05-2021 | 09:00
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أعلنت المفوضة الروسية لحقوق الطفل، آنا كوزنتسوفا، اليوم الإثنين، إعادة 144 طفلا من مناطق النزاع في سوريا عام 2020، مشيرة إلى أنه تم جمع عينات من الحمض النووي لـ158طفلا.

موسكو - سبوتنيك. وقالت كوزنتسوفا، خلال لقائها مع الرئيس الروسي، فلاديمر بوتين: "سافرنا إلى سوريا ست مرات، وتمكنا من إعادة 144 طفلاً. وعلى الرغم من الجائحة، تمكنا من إيجاد نقاط تفاهم مع الحكومة(السورية) تسمح لنا بحل هذه المشكلة في هذه الظروف. تم أخذ 158 عينة للحمض النووي من( الأطفال) لمعاينتها".

وبحسب كوزنينسوفا، تمت منذ  كانون الأول 2018، إعادة أكثر من 300 طفل روسي إلى روسيا من مناطق النزاعات المسلحة في الشرق الأوسط.
هذا وقالت آنا كوزنتسوفا، في بيان صادر عن المفوضية، في وقت سابق"إن العمل على إعادة الأطفال الروس من السجون العراقية قد اكتمل رسميا في الوقت الحاضر، ولم ترد معلومات عن احتمال وجود أطفال روس هناك".

يذكر أن موسكو شكلت في عام 2017، لجنة مشتركة بين الهيئات والوزارات برئاسة المفوضة الروسية لحقوق الأطفال، هدفها تسهيل عودة الأطفال الموجودين في مناطق العمليات العسكرية في الشرق الأوسط إلى أرض الوطن
المصدر: I24 NEWS - سبوتنيك
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