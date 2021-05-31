عربي-دولي

موسكو تحذر الناتو.. لافروف: لن نسمح بتكرار المآسي التي حدثت في العراق وليبيا

Lebanon 24
31-05-2021 | 14:00
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قال وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، إن موسكو لن تسمح بعد الآن بتكرار المآسي التي حدثت في العراق وليبيا ودول أخرى، عندما انتهك حلف الناتو حق الإنسان في الحياة.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البرتغالي: "آمل حقًا أن يتذكر زملاؤنا الغربيون أن هذا (الحق في الحياة) هو أهم شيء لأي شخص، أينما كان، وأينما يعيش".

ونوه إلى أن "موسكو لن تسمح بعد الآن بتكرار تلك المآسي التي حدثت في العراق وليبيا ويوغوسلافيا سابقا، عندما قام الناتو بالدوس على هذا الحق بأكثر الطرق فظًا والغير قانونية".

من جهة ثانية، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا ستكون مستعدة لاستئناف الحوار مع الناتو، لكن لا ينبغي أن يكون الحديث فارغاً.
وقال لافروف: "حسنًا، سنكون مستعدين، بالطبع، لاستئناف الحوار. لكن لا ينبغي أن يكون حديثاً فارغاً، وليس من أجل أعضاء الناتو للتعبير عن كل تلك البيانات أحادية الجانب تماماً في اجتماعات مجلس روسيا والناتو في كل مرة، وهو ما يفعلونه علناً ويتهموننا بكل الخطايا المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، لكن نريد من مجلس الناتو وروسيا أن يركز على القضايا الأمنية".

وأضاف ان موسكو تتوقع ردا على العديد من المقترحات الروسية، التي نظر فيها حلف شمال الأطلسي لأكثر من عام، والتي يمكن أن يساعد اعتمادها بشكل كبير على تهدئة الموقف الذي لا يزال متوتراً.
المصدر: سبوتنيك
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