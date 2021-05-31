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عربي-دولي
دبابة "Safir-74" الإيرانية المطوّرة تجتاح الانترنت (فيديو)
Lebanon 24
31-05-2021
|
17:30
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نشرت شبكة الإنترنت مقطع فيديو أظهر دبابة Safir-74 المطورة إيرانية الصنع، بصفتها نسخة مطورة من دبابة "تي - 54" السوفيتية.
ولفت مستخدمو الإنترنت إلى أنه جرى تصوير الدبابة ليس من خارجها فحسب بل وداخلها. وسمح الفيديو بالاطلاع على ما تحتويه الدبابة من ذخائر وعدادات وأجهزة بصرية.
كما أفادت صفحة المدون الروسي، يوري ليامين، بأن المقصود بالأمر هو إحدى الدبابات الإيرانية سوفيتية الصنع من طراز "تي – 54 /"تي – 55" التي تم تطويرها وتحديثها، مع إدخال تعديلات جذرية في تصميمها في إطار مشروع "سافير – 74" ( T-72Z).
وأشار المدون إلى أن عملية تحديث الدبابة التي جرت في النصف الثاني للتسعينيات قضت بتزويدها بمدفع عيار 105 ملم ومنظومة جديدة لقيادة النيران ونظام الاتصال وأجهزة الحماية الدينامية. ويمكّن الفيديو مستخدمي الإنترنت من رؤية منظومة قيادة النيران EFCS-3 التي تم نصبها في هذا النوع من الدبابات الإيرانية.
المصدر: روسيا اليوم
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