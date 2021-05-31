سياسة مزدوجة في الصين.. زيادة معدل مواليد الهان مقابل الحد من تكاثر الإيغور

وفعلياً، فإن الصين تسعى بشكل كبير إلى توسيع قاعدة الولادات في مجتمع "الهان"، لكنها في المقابل تعمد باستمرار إلى ضرب مجتمعات عرقية أخرى، خصوصاً مجتمع أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ، وفق ما ذكر تقرير لموقع "الآن".وهناك، فإنّ ممارسات الصّين تتجلى في الحد من نسل الإيغور من خلال اعتماد إجراءات التعقيم القسري للنساء فضلاً عن سجن الرجال في معسكرات اعتقال تشهد على أبشع أنواع الاضطهاد.وخلال الفترات الماضية، كشفت الوثائق والأدلة عن سياسات الصّين الهادفة لضرب جذور أقلية الإيغور ومنع التكاثر فيها، الأمر الذي يكشف عن تناقض كبير بين سياسات بكين في المجتمعات الصينية وبين السياسات التي تستهدف مجتمعات الأقليات العرقية.وفي الواقع، فإن الصّين لا تريدُ زيادة معدلات المواليد في شينجيانغ، وهي تتفاخر دائماً بأن معدل المواليد انخفض هناك. فقبل أشهر قليلة، دافعت السفارة الصينية في الولايات المتحدة عن تقرير نشرته يؤكد أن بكين نجحت في تقليل إنجاب النساء المسلمات من أقلية "الإيغور" للأطفال، زاعمةً أن السكان رحبوا بجهود الحد من الزيادة السكانية من خلال مكافحة الأفكار المتطرفة.وصدر التقرير في كانون الثاني الماضي، وهو يظهر انخفاضاً في معدل المواليد ومعدل النمو الطبيعي للسكان في منطقة شينجيانغ التي يعيش بها الإيغور، وذلك في العام 2018، مشيراً إلى أن انخفاض الإنجاب نتج عن القضاء على التطرف الديني.وزعم التقرير عن التغير السكاني في شينجيانغ إن "التطرف حرض الناس على مقاومة تنظيم الأسرة وأن القضاء عليه منح نساء الإيغور مزيداً من الاستقلالية عند اتخاذ قرار بشأن إنجاب الأطفال".وخلال العام الماضي، كشف تقرير لصحيفة "إندبندنت" البريطانية أنّ مسؤولين صينيين أقروا بحدوث انخفاض كبير في معدلات المواليد في شينجيانغ، وذلك بعد اتهامات دولية للحزب للشيوعي الحاكم بإجراء عمليات تعقيم قسرية لمسلمات الإيغور.وأفاد المسؤولون أن عدد المواليد في المنطقة انخفض بمقدار الثلث بين عامي 2017 و2018، إلا أن حكومة شينجيانغ الشيوعية نفت عمليات التعقيم القسرية، وزعمت أن جميع الإجراءات كانت طوعية.كذلك، ذكر تقرير لموقع "صوت أمريكا" بتاريخ 27 آذار 2021، أنّ بيانات إحصائيّة جديدة كشفت عن آثار الإبادة التي تمارسها الصّين ضدّ أقلية الإيغور المسلمة في شينجيانغ، والتي تعاني من الاضطهاد والقمع.ووفقاً للموقع الأمريكي، فإنّ البيانات هذه برزت في الكتاب الإحصائي السنوي الصّيني 2020، والذي أعدّه المكتب الوطني للإحصاء. وفعلياً، فإن المعطيات التي تقدمها الأرقام تؤكد تماماً على نهج الصين في شنّ حملة إبادة جماعية ضدّ أقلية الإيغور في البلاد.وتشيرُ البيانات إلى أنّ معدّل المواليد في شينجيانغ عام 2019 بلغ 8.14 مولوداً لكل 1000 شخص فقط، علماً أنه في العام 2017 كان معدل المواليد 15.88 ولادة لكل 1000 شخص. ولهذا، فإن هذه البيانات تكشف الآثار الناجمة عن حملة الصين في شينجيانغ التي تهدف بالأساس إلى الحد من نسل أقلية الإيغور وضرب مجتمعاتها.ومع هذا، فإنّ معدل النمو السكاني الطبيعي في شينجيانغ (الذي يمثل الوفيات والمواليد)، انخفض بشكل كبير، إذ أشارت الأرقام أيضاً إلى أنّه كان 11.4 لكل 1000 شخص في العام 2017 وقد أصبح 3.69 لكل 1000 في العام 2019، وهذا انخفاض بأكثر من 67%.إلى ذلك، قال تيم غروس، الأستاذ المشارك في الدراسات الصّينية في معهد روز هولمان للتكنولوجيا في إنديانا: "لدينا أكوام من الأدلة التي تظهر أن الأزواج الذين يتجاوزون حدود الولادة يتعرضون للسجن، بشكل أساسي في شكل إعادة تعليم".ومع هذا، فقد أكّد مركز أبحاث أسترالي في تقرير جديد له أنّ السياسات القسرية في منطقة شينجيانغ – غرب الصين، أدت إلى انخفاض حادٍ في معدلات المواليد في صفوف أبناء أقلية الإيغور المسلمة والأقليات العرقية الأخرى، وهو أمرٌ قد يضاف إلى الأدلة على ارتكاب إبادة جماعية هناك.ووفقاً لوكالة "رويترز"، فقد قال تقرير معهد السياسة الإستراتيجية الأسترالي (ASPI) ، نقلاً عن بيانات صينية رسمية، إنه كان هناك "انخفاض غير مسبوق وسريع في معدلات المواليد الرسمية في شينجيانغ منذ عام 2017″، وذلك عندما بدأت الصّين حملة للسيطرة على معدلات المواليد في المنطقة.وذكر المعهد في تقريره أن معدل المواليد في شينجيانغ انخفض بمقدار النصف تقريباً من العام 2017 إلى العام 2019، في وقتٍ شهدت المقاطعات التي تعتبر غالبية سكانها من مسلمي الإيغور أو أقلية أخرى، انخفاضاً أكثر حدة من المقاطعات الأخرى.ووسط ذلك، تدّعي الصين أنّ التغيرات في معدلات المواليد مرتبطة بتحسين السياسة الصحية والاقتصادية، وهي ترفض بشدةّ اتهامات الابادة الجماعية.