لافروف: أزمة "ثقة غير مسبوقة" بين روسيا والاتحاد الأوروبي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الإثنين أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الاوروبي تعاني "أزمة ثقة غير مسبوقة"، وعول على حوار صريح على قدم المساواة مع تكتل الدول الـ27.

وقال لافروف في مؤتمر عن المسألة إن "الوضع في العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي لايزال مقلقاً. هناك أزمة ثقة غير مسبوقة".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن أوروبا بدأت عزل نفسها عن روسيا قبل "الانقلاب في أوكرانيا" في 2014، وبعده اختارت العقوبات واستبدلت "افتراض البراءة بالجرم".

وشدد لافروف على أن روسيا منفتحة على الحوار مع الاتحاد الأوروبي، ولكنها سترد دون تعاون على خطوات جديدة غير ودية من بروكسل.

وأضاف "نعلم أن الكثيرين في أوروبا يدركون أن سياسة المواجهة مع بلدنا تأتي بنتائج عكسية، ونأمل أن يسود في النهاية الحس السليم، وأن نتمكن من تطوير نموذج جديد متوازن للتعاون على أساس القانون الدولي".