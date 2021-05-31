فرنسا: التجسس الأميركي على الأوروبيين خطر للغاية إذا ثُبت

واعتبر وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، الاثنين، أن "التجسس على مسؤولين أوروبيين من جانب أجهزة أميركية بمساعدة الدنمارك، سيكون أمراً خطراً للغاية في حال ثبُت"، غداة معلومات في هذا الصدد كشفت عنها وسائل إعلام أوروبية.وقال بون عبر تلفزيون وإذاعة "فرانس أنفو"، إن الأمر "خطر للغاية، يجب التحقق مما إذا كان شركاؤنا في الاتحاد الأوروبي، الدنماركيون، ارتكبوا أخطاءً في تعاونهم مع الأجهزة الأميركية (...) ثم من الجانب الأميركي، ينبغي رؤية ما إذا كان قد حصل في الواقع (...) تنصّت أو تجسس على مسؤولين سياسيين".ولم يستبعد فكرة أن يرتّب الأمر "عواقب في ما يخصّ التعاون" مع الولايات المتحدة، وفق ما ذكر موقع "بلومبيرغ الشرق".وكشف تحقيق إعلامي أوروبي مشترك، الأحد، أن وكالة الأمن القومي الأميركي تعاونت مع المخابرات الدنماركية في التجسس على زعماء أوروبيين بارزين، من بينهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وذلك في معلومات تكشف لأول مرة منذ ظهور القضية قبل 8 سنوات.وقالت "هيئة الإذاعة الدنماركية العامة"، إن وكالة الأمن القومي الأميركية (NSA) تنصّتت على كابلات الإنترنت الدنماركية للتجسس على سياسيين ومسؤولين رفيعي المستوى، في ألمانيا والسويد والنرويج وفرنسا بين عامي 2012 و2014.وأضافت أن وكالة الأمن القومي الأميركي استغلت تعاونها في مجال المراقبة مع وحدة الاستخبارات العسكرية الدنماركية للقيام بذلك."غير مقبول"وفي عام 2013، بدأ الكشف أول مرة عن قيام الولايات المتحدة بالتجسس على حلفائها، لكن في الآونة الأخيرة فقط تمكن الصحافيون من الوصول إلى التقارير التي توضح تفاصيل تورط جهاز استخبارات الدفاع الدنماركي (FE) في العملية.وشارك في التحقيق فريق من الدنمارك والسويد والنرويج، إضافة إلى صحيفة "لوموند" الفرنسية، و"زود دويتشه" الألمانية.وبعد أن تولت منصبها في حزيران 2019، جرى إبلاغ وزيرة الدفاع الدنماركية ترين برامسن، بالتجسس في آب 2020. وبعد أن كشفت الحكومة تورط جهاز استخبارات الدفاع الدنماركي (FE) أجبرت قيادته على التنحي، وقالت الوزيرة إن "التنصت المنهجي على حلفاء مقربين أمر غير مقبول".وكشفت المعلومات أن المستشارة الألمانية ميركل، ووزير الخارجية السابق فرانك فالتر شتاينماير، وزعيم المعارضة آنذاك بير شتاينبروك، كانوا بين من تجسست عليهم الولايات المتحدة، من دون أن يكون لديهم أي علم بما يحدث.وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية إن ميركل أُبلغت بما تم الكشف عنه بشأن تورط مسؤولين دنماركين كبار.وأفادت قناة "دوتشيه فيله" بأن شتاينبروك قال لأعضاء فريق البحث الألمان عند اكتشافه عمليات التجسس ضده: "سياسياً، أنا أعتبر هذه فضيحة"، معتبراً أن تورط أجهزة الاستخبارات الدنماركية يشير إلى "أنها تفعل الأشياء بمفردها".