مقاتلة روسية ترافق قاذفة قنابل أميركية فوق بحر البلطيق

ذكرت وكالات أنباء روسية نقلا عن الجيش أنه دفع بمقاتلة من طراز سو-27 لترافق قاذفة قنابل أميركية من طراز بي-52 إتش فوق بحر البلطيق.



وأفادت وكالات الأنباء أن المقاتلة الأميركية لم تنتهك المجال الجوي الروسي.