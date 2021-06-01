عربي-دولي

مقاتلة روسية ترافق قاذفة قنابل أميركية فوق بحر البلطيق

Lebanon 24
01-06-2021 | 01:00
A-
A+
Doc-P-828868-637581274851509870.jpg
Doc-P-828868-637581274851509870.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت وكالات أنباء روسية نقلا عن الجيش أنه دفع بمقاتلة من طراز سو-27 لترافق قاذفة قنابل أميركية من طراز بي-52 إتش فوق بحر البلطيق.

وأفادت وكالات الأنباء أن المقاتلة الأميركية لم تنتهك المجال الجوي الروسي.
المصدر: "سكاي نيوز
مواضيع ذات صلة
روسيا تصنف الولايات المتحدة والتشيك ضمن قائمة الدول "غير الصديقة"
lebanon 24
01/06/2021 12:28:52 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تدرج الولايات المتحدة ضمن قائمة الدول غير الودية
lebanon 24
01/06/2021 12:28:52 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الأميركي لدى روسيا سيعود إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لإجراء مشاورات
lebanon 24
01/06/2021 12:28:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: أخبرت بوتين بأن الولايات المتحدة خلصت إلى تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية
lebanon 24
01/06/2021 12:28:52 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا

الولايات المتحدة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2021-06-01
04:45 | 2021-06-01
04:30 | 2021-06-01
04:00 | 2021-06-01
03:30 | 2021-06-01
03:30 | 2021-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website