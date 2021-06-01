عربي-دولي

رئاسة جمهورية العراق.. هل تكون لهذه الطائفة؟

Lebanon 24
01-06-2021 | 02:00
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أكد مصدر سياسي في العراق وجود سعي من الأحزاب السنية للحصول على منصب رئيس الجمهورية.

وقال المصدر وهو قيادي في حزب سياسي سني لقناة "روسيا اليوم" إن "الأحزاب السنية تريد الحصول على منصب رئيس الجمهورية مقابل التنازل عن منصب رئيس البرلمان للأكراد".

وأضاف: أن "رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي، يدفع باتجاه هذا المشروع".

ووفقا للعرف السياسي المتبع في العراق بعد عام 2003، فإن رئاسة الجمهورية من حصة الأكراد، ورئاسة الوزراء من حصة الشيعة، بينما رئاسة البرلمان من حصة السنة.
المصدر: روسيا اليوم
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