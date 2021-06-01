عربي-دولي

فرقة القوات الخاصة المصرية التي تؤمن رئيس المخابرات تثير ضجة.. تعّرفوا إليها (صور)

Lebanon 24
01-06-2021 | 03:00
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انتشرت مجموعة من الصور لقوات الحراسات الخاصة المصرية GIS خلال تواجد رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، في الأراضي المحتلة. 
 
 
 
 
 
وتساءل البعض عن مهمة هذه القوات، وسبب ظهورها مع رئيس المخابرات العامة المصرية.

ويعد ظهور هذه القوات الأول من نوعه خلال تسلم هشام عشماوي، حيث تمثل جهاز المخابرات العامة المصرية، وتسميتها GIS تضم الأحرف الأولى من General Intelligence Security.
 

وتتخصص هذه القوات في مكافحة الإرهاب، ويتم استخدامها في العمليات الكبرى التي تهدف لتأمين وصول شخصيات رسمية، أو مطلوبين للأمن المصري بجرائم إرهابية.

وتندرج هذه القوات ضمن فرق النخبة في مصالح الأمن، وهي بالمرصاد للإرهابيين وتضرب معاقلهم، وخاصة في ظل التهديدات الأخيرة، وتسهر على حماية المنشآت الوطنية ومنع أي اختراقات يقوم بها الإرهاب، بحسب ما أفادت "روسيا اليوم".
المصدر: روسيا اليوم
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