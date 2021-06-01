عربي-دولي

ألفا" و"بيتا" و"جاما".. الصحة العالمية تطلق أسماء جديدة على سلالات "كورونا" المتحورة

Lebanon 24
01-06-2021 | 04:00
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، أنه طورت منظومة جديدة وأبسط لتعريف سلالات كوفيد-19 المتحورة.
ومن المقرر أن يتم استخدام أحرف الأبجدية اليونانية، بدلا من المكان الذي تم فيه اكتشاف سلالة كورونا لأول مرة.

يأتي ذلك وسط مخاوف أعربت عنها الحكومة الهندية، من أن تصنيف المتغيرات وفقا للمكان الذي تم اكتشافها فيه لأول مرة يؤدي إلى زيادة "وصمة العار".

وقال مسؤولون في هيئة الأمم المتحدة ومقرها جنيف، إن "هذه الخطوة ستساعد في تبسيط المناقشات العامة حول المتغيرات".

وعلى سبيل المثال سيتم إطلاق اسم سلالة "ألفا" على متحور بريطانيا، فيما سيطلق على سلالة جنوب أفريقيا اسم "بيتا"، والسلالة البرازيلية "جاما"، أما السلالة الهندية فقد أعطيت اسم"دلتا"، وفقا لموقع "دويتشه فيله".

وأوضحت المنظمة، أنه وفي حالة نفاذ الـ 24 حرفا من الأبجدية اليونانية، فسيتم استخدام تسلسلات أخرى مماثلة.

وأضافت أن المسميات الجديدة لن تحل محل الأسماء العلمية للسلالات، حيث ستبقى السلالة البريطانية أو "ألفا" تسمى علميا باسم B.1.1.7.

وقال عالم البكتيريا مارك بالين، الذي شارك في المحادثات، إن اختيار الأبجدية اليونانية جاء بعد شهور من المداولات التي بحث فيها الخبراء احتمالات أخرى مثل أسماء الآلهة اليونانية والأسماء المبتكرة والكلاسيكية الزائفة.

وتعمل منظمة الصحة العالمية منذ شهور مع العديد من الخبراء على أسماء أبسط لسلالات فيروس كورونا، وستنشر المنظمة السلالات بأسمائها الجديدة على موقعها على شبكة الإنترنت.
المصدر: سبوتنيك
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