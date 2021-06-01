الصين سجلت أول إصابة بسلالة إتش 10إن3 من إنفلونزا الطيور

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء، أن "رجلا يبلغ من العمر 41 عاما من إقليم جيانغسو تأكد أنه أول إصابة بشرية بسلالة (إتش10إن3) من إنفلونزا الطيور، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".وأكدت اللجنة في بيان، أن "الرجل الذي يعيش في مدينة تشنغيانغ في الإقليم الواقع في شرق الصين، نقل إلى المستشفى في 28 نيسان بعد إصابته بحمى وأعراض أخرى".وأضافت: "تأكدت إصابته بسلالة (إتش10إن3) من إنفلونزا الطيور في 28 أيار"، لكن لم تخض في التفاصيل المتعلقة بكيفية إصابته.وأفادت اللجنة بأن هذه السلالة "أقل عدوى نسبيا وأن خطر انتشارها على نطاق واسع منخفض للغاية".وحال الرجل مستقرة بدرجة تمكنه من الخروج من المستشفى. ولم تفض الملاحظة الطبية لمخالطيه إلى وجود حالات إصابة جديدة.وفي الصين سلالات مختلفة من إنفلونزا الطيور وبعضها يصيب البشر بين الحين والآخر، بخاصة من يعملون في مجال الدواجن.