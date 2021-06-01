عربي-دولي

أول وفاة بالفطر الأسود في العراق

Lebanon 24
01-06-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-828913-637581368745744524.jpg
Doc-P-828913-637581368745744524.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المتحدث باسم صحة محافظة ذي قار العراقية عمار الزاملي تسجيل وفاة بمرض الفطر الاسود في المحافظة، بحسب ما افادت محطة "سكاي نيوز".

وأكدت أن المتوفى أحد رجال الدين، مشيرة إلى أنه "تم اكتشاف المرض عن طريق الصدفة عند وفاته".

ولفتت إلى أن "أحد الأطباء اكتشف أن المريض توفي جراء الإصابة بالفطر الأسود عقب تشخيصه بالوفاة جراء ظهور فطريات في العين".

وبحسب المحطة فإنه تم تسجيل حالات سابقة لوفيات شبيهة بتلك الفطريات لكن لم يتم تشخيصها بأنها مرض الفطر الأسود.

وكانت قد تداولت تقارير صحافية أنباء مفادها أن حالات عدة من الإصابة بالفطر الأسود ظهرت في العراق، وهو ما دفع الصحة العراقية إلى أن تخرج ببيان رسمي عن ذلك الأمر.

وأكدت الصحة العراقية في بيان الأحد الماضي انه "لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بالفطر الأسود في العراق قادمة من الهند حتى الآن".

وأوضح مدير دائرة الصحة العامة العراقي، عبد الأمير الحلفي، أن "الفطر الأسود مرض نادر جدا يصيب عديمي المناعة، ولا علاقة له بفيروس كورونا وأن الفطر الأسود يأتي بسبب التلوث في المناطق الريفية والتربة".

واعتبر أن "سبب ظهور حالات في الهند جاء نتيجة انعدام النظافة، لكن العراق لم يسجل أي حالة حتى الآن عبر القادمين من الهند".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2021-06-01
08:01 | 2021-06-01
07:30 | 2021-06-01
06:30 | 2021-06-01
06:00 | 2021-06-01
05:30 | 2021-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website