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عربي-دولي
أول وفاة بالفطر الأسود في العراق
Lebanon 24
01-06-2021
|
05:00
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أعلن المتحدث باسم صحة محافظة ذي قار العراقية عمار الزاملي تسجيل وفاة بمرض الفطر الاسود في المحافظة، بحسب ما افادت محطة "سكاي نيوز".
وأكدت أن المتوفى أحد رجال الدين، مشيرة إلى أنه "تم اكتشاف المرض عن طريق الصدفة عند وفاته".
ولفتت إلى أن "أحد الأطباء اكتشف أن المريض توفي جراء الإصابة بالفطر الأسود عقب تشخيصه بالوفاة جراء ظهور فطريات في العين".
وبحسب المحطة فإنه تم تسجيل حالات سابقة لوفيات شبيهة بتلك الفطريات لكن لم يتم تشخيصها بأنها مرض الفطر الأسود.
وكانت قد تداولت تقارير صحافية أنباء مفادها أن حالات عدة من الإصابة بالفطر الأسود ظهرت في العراق، وهو ما دفع الصحة العراقية إلى أن تخرج ببيان رسمي عن ذلك الأمر.
وأكدت الصحة العراقية في بيان الأحد الماضي انه "لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بالفطر الأسود في العراق قادمة من الهند حتى الآن".
وأوضح مدير دائرة الصحة العامة العراقي، عبد الأمير الحلفي، أن "الفطر الأسود مرض نادر جدا يصيب عديمي المناعة، ولا علاقة له بفيروس كورونا وأن الفطر الأسود يأتي بسبب التلوث في المناطق الريفية والتربة".
واعتبر أن "سبب ظهور حالات في الهند جاء نتيجة انعدام النظافة، لكن العراق لم يسجل أي حالة حتى الآن عبر القادمين من الهند".
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