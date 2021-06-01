تقرير سري يكشف: هذا الأثر الحقيقي لهجوم نظنز على قدرات إيران النووية

توصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى استنتاجات بأن إنتاج إيران من الوقود النووي تراجع خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية الانفجار الأخير لمنشأة نطنز النووية، وفق ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأشارت الصحيفة إلى أن الانخفاض في الإنتاج الذي توصلت له الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تقرير سري تم تداوله أمس الاثنين، يعطي أول نظرة جوهرية حول تأثير الحادث، الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في نطنز ودمر المئات من أجهزة الطرد المركزي المسؤولة عن عمليات تخصيب اليورانيوم.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب زاد بنحو 273 كيلوغراما في الأشهر الثلاثة المنتهية في 22 أيار، أي ما يزيد قليلا عن نصف زيادة مخزون إيران البالغ 525 كيلوغراما في الربع السابق.

كما ذكرت الوكالة أنه في 24 أيار، كان هناك 20 سلسلة من أجهزة الطرد المركزي تعمل في محطة تخصيب الوقود في نطنز، وهو انخفاض حاد عن ما قبل حادث نيسان.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها إن إيران لم تنتج سوى 2.4 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، وهي نسبة التخصيب التي رفعتها طهران بعد أسبوع من حادث نطنز.

كما بلغ مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة 63 كيلوغراما.

وكان مجمع نطنز، إحدى المنشآت النووية الرئيسية في البلاد، تعرض لانفجار يوم 11 نيسان الماضي قللت منه إيران في البداية قبل أن تلقي باللوم على إسرائيل.

ورفضت إسرائيل التعليق على الحادث، وهو واحد من عدة حوادث بالمنشآت النووية الإيرانية على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية.

واتهمت طهران في ذلك الوقت، إسرائيل، بتدبير الهجوم لتقويض بدء المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في فيينا بهدف إعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 والذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018 وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران.

وفي تقرير منفصل صدر، أمس الاثنين، انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم تعاون إيران في تفسير اكتشاف الوكالة لمواد نووية غير معلنة في عدة مواقع منذ خريف عام 2019.

وجاء في التقرير أن مدير الوكالة الأممية، رافايل غروسي، "قلق لعدم توصل المحادثات التقنية بين الوكالة وإيران إلى النتائج المرجوة"، وذلك في إشارة إلى محادثات حول المواقع مع مسؤولين إيرانيين.

وتفيد تقديرات الوكالة بأن مخزون إيران ممن اليورانيوم ضعيف التخصيب المتراكم بلغ 3241 كلغ علما أن السقف المسموح به هو 300 كيلوغرام فقط.