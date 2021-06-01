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عربي-دولي
غانتس يحذر حزب الله من حرب مدمرة: ما رأيناه في غزة سيكون عشرة أضعافه في لبنان
Lebanon 24
01-06-2021
|
05:30
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جدد وزير دفاع العدو الإسرائيلي، بيني غانتس، تحذيره من أي هجوم قد يشنه "حزب الله" على تل أبيب، مهددا بقصف لبنان بشكل يفوق عشرة أضعاف القصف الذي وقع في غزة جراء الهجمات الصاروخية.
وبحسب موقع "إسرائيل 24"، قال غانتس أمام عشرات الصحافيين الأجانب حين سئل عن حرب مستقبلية مع لبنان: "ما رأيناه في غزة سيكون عشرة أضعافه في لبنان، ستكون حرب معقدة لأن حزب الله يخفي 100 ألف صاروخ، جزء منها دقيقة ولمسافة طويلة المدى، وكل هذا موجود بين سكان مدنيين".
وأضاف "جمعنا منذ عام 2006 معلومات استخباراتية كبيرة، وسيكون لدينا عدد متنوع من الخطط والأهداف، وإن بدأنا العمل، دولة لبنان ستتحمل المسؤولية وحزب الله وقادته سيلحقهم ضرر كبير".
المصدر: سبوتنيك
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