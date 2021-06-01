سقوط طائرة "إف 5" حربية إيرانية.. ومقتل طيارين

لقي طياران حربيان إيرانيان مصرعهما، اليوم الثلاثاء، إثر سقوط طائرتهما في قاعدة شكاري الجوية بمدينة دزفول جنوبي البلاد إثر عطل تقني.وأفادت وكالة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية بـ "سقوط طائرة "إف 5" في قاعدة شكاري الجوية في دزفول بسبب عطل فني تقني، وقتل اثنان من طياري الجيش الإيراني".وبحسب سلاح الجو الإيراني: "لا يزال سبب العطل الفني مجهولًا، ويحقق خبراء في قاعدة دزفول الجوية في سبب العطل الذي تسبب في وقوع الطائرة".وذكرت بيان وكالة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أسماء الضحيتين، وهما كيانوش باساتي وحسين نامي، التابعان لسلاح الجو الإيراني.