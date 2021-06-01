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عربي-دولي
الأسطول الشمالي الروسي في القطب الشمالي الخريف المقبل.. ما المناسبة؟
Lebanon 24
01-06-2021
|
06:30
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أعلن الأسطول الشمالي الروسي، اليوم الثلاثاء، أنه سيجري تدريبات عسكرية استراتيجية بمنطقة القطب الشمالي في الخريف المقبل.
وقال المكتب الصحفي للأسطول الشمالي، إن التدريبات ستكون بمثابة الاختبار الرئيسي لاستعداد القوات ومختلف التشكيلات الاستراتيجية المشتركة لأداء المهام الموكلة إليها.
وأضاف أنه من المنتظر إجراء سلسلة من التدريبات متعددة الأنواع لضمان سلامة طريق بحر الشمال.
وقال المكتب الصحفي، إنه من المقرر أن تقوم مجموعة سفن الأسطول الشمالي، هذا العام، مع مشاة البحرية، في الذكرى السنوية العاشرة، بالعديد من عمليات الإنزال في الجزر والساحل القاري للمنطقة القطبية الشمالية الروسية.
المصدر: روسيا اليوم
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