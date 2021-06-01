عربي-دولي

الحزب الحاكم في كوريا الشمالية يستحدث منصباً جديداً.. ما هو؟

Lebanon 24
01-06-2021 | 16:59
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ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، يوم الثلاثاء، أن الحزب الحاكم في كوريا الشمالية عدّل قواعده لاستحداث منصب الرجل الثاني فعلياً في القيادة، تحت زعامة كيم جونغ أون الذي يتطلع لإصلاح السياسات الداخلية، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

ونقلت "يونهاب" عن مصدر مطلع على شؤون كوريا الشمالية أن من سيتولى منصب "الأمين الأول" الجديد سيرأس الاجتماعات نيابة عن زعيم البلاد.

وعزز الزعيم الكوري سلطته خلال مؤتمر حزب العمال في كانون الثاني حيث تم انتخابه أميناً عاماً للحزب، ليحمل لقباً كان آخر من حمله والده الراحل كيم جونج إيل.

ويريد جونغ أون الآن أن يضطلع الحزب بدور أكبر في الحكومة مقارنة مع إدارة والده الراحل المركزية التي كانت ذات طابع عسكري.

وذكرت "يونهاب" أن من المعروف أن مصطلح "سياسات عسكرية في المقام الأول"، الذي كان أحد السمات الأساسية لعصر كيم جونج إيل، جرى حذفه من مقدمة القوانين الداخلية للحزب.

وأشارت الوكالة الكورية الجنوبية إلى أن المنصب الجديد هو الأعلى بين أمناء الحزب الـ7، ومن المرجح أن يتولاه جو يونج ون، عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للحزب الحاكم المؤلفة من خمسة أعضاء.

ويعتبر جو أحد أقرب مساعدي كيم جونغ أون، وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية تعيينه في هيئة رئاسة المكتب.

ويملك كيم جونغ أون سلطة شبه مطلقة في نظام الحكم في كوريا الشمالية منذ توليه في أعقاب وفاة والده في 2011.
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