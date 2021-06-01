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عربي-دولي
"المدعون لم يقدموا أدلة".. إسبانيا ترفض طلبا لاحتجاز زعيم البوليساريو
Lebanon 24
01-06-2021
|
11:30
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رفضت المحكمة العليا الإسبانية، الثلاثاء، طلب الإدعاء باحتجاز زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، قائلة إن المدعين في قضية جرائم حرب لم يقدموا أدلة تثبت مسؤوليته.
وكان زعيم جبهة البوليساريو يتلقى العلاج في مستشفى في لوجرونو بشمال إسبانيا عقب تشخيصه بمرض كوفيد-19.
وقالت وثيقة قضائية إن جماعات حقوق الإنسان وأفراد من الصحراء الغربية يتهمون غالي وقادة آخرين بالجبهة بارتكاب إبادة جماعية وقتل وإرهاب وتعذيب واختفاء ،فيما قال محاميه إن غالي ينفي اقترافه أيا من تلك الجرائم.
وكان القضاء في إسبانيا قد بدأ الثلاثاء في الاستماع إلى زعيم جبهة بوليساريو بعد أن رفعت شكوتين في حقه بتهمة "التعذيب" وارتكاب "مجازر إبادة"، بعدما أثار استقباله في هذا البلد بداعي الاستشفاء شرارة أزمة بين الرباط ومدريد.
وادخل غالي زعيم "الجبهة الشعبيّة لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" (بوليساريو) في نيسان إلى المستشفى في لوغرونيو بسبب مضاعفات إصابته بكوفيد-19.
وخضع غالي للاستجواب عبر الفيديو من مستشفى هذه المدينة الواقعة في شمال إسبانيا من أحد قضاة المحكمة الوطنية العليا في مدريد في جلسة مغلقة.
ويعود هذا الاستجواب إلى شكوى تشمل "الاعتقال غير القانوني والتعذيب وجرائم ضد الانسانية" رفعها العام 2020 فاضل بريكة المنشق عن جبهة بوليساريو والحاصل على الجنسية الإسبانية الذي يؤكد انه كان ضحية "تعذيب" في مخيمات اللاجئين الصحراوية في تندوف في الجزائر.
وكانت هذه الشكوى حُفظت لكن أعيد فتحها مطلع السنة الحالية.
ويعود الملف الثاني إلى العام 2007 وكان قد حُفظ أيضا وأعيد فتحه مع تواجد زعيم البوليساريو في إسبانيا.
وتقدمت بالشكوى العام 2007 الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان بتهمة ارتكاب "مجازر إبادة" و"اغتيال" و"إرهاب" و"تعذيب" و "إخفاء" في مخيمات تندوف على ما أفادت هذه المنظمة ومقرها إسبانيا.
وكان غالي دعي إلى المثول في إطار هذه الشكوى العام 2016 عندما كان يفترض أن يتجه إلى إسبانيا للمشاركة في مؤتمر دعم للشعب الصحراوي لكنه ألغى زيارته في نهاية المطاف.
وكان المغرب اعتبر الاثنين أن الأزمة "لن تحل بالاستماع" إلى غالي فقط، مشددا على أنها "تستوجب من إسبانيا توضيحا صريحا لمواقفها وقراراتها واختياراتها". وشددت وزارة الخارجية على أن القضية تشكّل "اختبارا لمصداقية الشراكة" بين البلدين.
وتعتبر الأمم المتحدة الصحراء الغربية من ضمن "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي" في ظل عدم وجود تسوية نهائية لوضعها.
وقبل نحو أسبوعين، حذرت إسبانيا المغرب بأن موقفها لن يتغير بشأن الصحراء الغربية، تزامنا مع اشتداد أزمة دبلوماسية بين البلدين في ظلّ موجة هجرة غير مسبوقة إلى سبتة.
وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانكا غونزاليس لايا عبر الإذاعة المحلية العامة، إنّ "إسبانيا لا تزال ملتزمة بشدّة بحل سياسي، يجب التوصل إليه في إطار الأمم المتحدة".
وأضافت "هذا هو الموقف الإسباني، وهذا الموقف لا يمكن أن يتغير لأن إسبانيا دولة تحترم الشرعية الدولية".
وتدعو جبهة البوليساريو إلى تنظيم استفتاء لتقرير مصير الصحراء الغربية، في حين يصر المغرب من جانبه منح المنطقة حكما ذاتيا تحت سيادته.
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