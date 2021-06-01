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نتنياهو: البرنامج النووي الإيراني أكبر خطر تواجهه إسرائيل

Lebanon 24
01-06-2021 | 19:30
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، إن أكبر تهديد ضد إسرائيل يتمثل في البرنامج النووي الإيراني، مشيرا إلى أهمية "استمرار المشروع الصهيوني ومحاربة هذا التهديد بلا نهاية".

وخلال حفل وداع لرئيس جهاز الاستخبارات "الموساد"، يوسي كوهين، يقول نتنياهو إنه تحدث للرئيس الأميركي منذ 40 عاماً عن مخاطر امتلاك إيران لأسلحة نووية، مضيفا: "بغض النظر عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران أم لا، سنواصل القيام بكل ما بوسعنا من أجل احباط حصول طهران على أسلحة نووية؛ لأن إيران تختلف عن باقي الدول التي تمتلك الأسلحة النووية ولهذا السبب الاحتواء ليس بمثابة خيار وارد بالحسبان".

وأضاف: "إذا اضطررنا إلى الاختيار، بين الاحتكاك مع صديقتنا الكبيرة الولايات المتحدة وإزالة التهديد الوجودي، فإن الأخير سيغلب. لكن آمل أن لا يحدث هذا الشيء".

ووجه نتنياهو كلمة لرئيس الموساد الجديد، دافيد بارنيع، قائلا: "عليكم أن تفعلوا كل شيء لضمان عدم حصول إيران على السلاح النووي في أي حال من الأحوال". 

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، رئيس الموساد الذي يغادر منصبه بأنه أحد أفضل رؤساء المؤسسة الاستخباراتية على الإطلاق.

وقال كوهين خلال الحفل إن إسرائيل تمكنت من "اختراق قلب إيران" خلال فترة السنوات الخمس التي قضاها على رأس المؤسسة، بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وكوهين البالغ من العمر 61 عاما، اختير لرئاسة جهاز الموساد في العام 2016، بعد أن شغل منصب مستشار الأمن القومي لنتانياهو.
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