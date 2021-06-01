المغرب يعلن اعتقال عنصرين خطيرين من داعش خططا لاستهداف منشآت حيوية

ذكرت وسائل إعلام محلية مغربية، الثلاثاء، أن السلطات المختصة في المغرب، تمكنت من اعتقال "عنصرين خطيرين" تابعين لتنظيم داعش الإرهابي.وأوضحت تلك التقارير أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد اعتقل شخصين أعمارهما 24 و 37 سنة، ينشطان بدوار تامدافلت في ضواحي مدينة ميسورشمالي المغرب، وفي دوار بني خلاد بضواحي مدينة تازة شمال شرقي البلاد.وأشارت التقارير إلى أن أحد العنصرين كان معتقلا سابقا بمقتضى قانون "مكافحة الإرهاب"، عقب عودته من الساحة السورية العراقية، حيث كان قد انخرط في صفوف تنظيم داعش.وبحسب مصدر أمني، فإن عمليات التفتيش بمنازل المشتبه فيهما مكنت السلطات من حجز أجهزة إلكترونية وبدلات شبه عسكرية وأسلحة بيضاء.ولفت المصدر إلى أن التحقيقات والتحريات الأولية أظهرت أن المشتبه فيهما، اللذين أعلنا بيعتهما لزعيم داعش الحالي قد خططا لتنفيذ "عمليات إرهابية بالغة الخطورة" داخل البلاد، تستهدف منشآت حيوية ومقرات أمنية وثكنات عسكرية.ولفت إلى كان قد جرى وضع الشخصين تحت المراقبة قبل اعتقالهما بإشراف من النيابة العامة المختصة للكشف "عن المشاريع الإرهابية التي خططا لها و رصد مشاركين محتملين لهما".