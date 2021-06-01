سوريا.. الحرب أوقعت نصف مليون قتيل

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن أعداد القتلى والضحايا خلال عقد من الحرب في سوريا قد وصل إلى أكثر من نصف مليون شخص.وأوضح المرصد أنه تمكن مؤخراً من توثيق اسم أكثر من 100 ألف شخص قضوا في الحرب ليتم إضافتهم إلى نحو 400 ألف ضحية وقتيل كانوا جرى توثيقهم في أوقات سابقة.ووثق المرصد مقتل 494,438 شخصاً منذ بدء النزاع في سوريا في آذار العام 2011، حين خرجت احتجاجات سلمية تطالب بالإصلاحات قبل أن تندلع مواجهات مع السلطات الأمنية ويبدأ النزاع المسلح.وكان المرصد أحصى في آخر حصيلة نشرها في آذار الماضي مقتل أكثر من 388 ألف شخص.في المقابل، ترى جهات معارضة أخرى، مثل الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن عدد الضحايا الذين قضوا بالحرب يزيد عن مليون شخص معظهم مدنيين؟