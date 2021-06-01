انقلاب سفينة في ميناء الحديدة في اليمن

نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين يمنيين قولهم إن سفينة غرقت، اليوم الثلاثاء، أثناء تفريغ شحنة في ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، مما أسفر عن مقتل عامل واحد على الأقل.وأشار المسؤولون إلى أن الشحنة مملوكة لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، دون أن يتضح على الفور سبب انقلاب السفينة، في حين أن المسؤولين كشفوا أن السفينة "كانت قديمة".تجدر الإشارة إلى أن ميناء الحديدة الاستراتيجي يستقبل حوالي 70% من واردات اليمن التجارية والإنسانية، وفق "أسوشيتد برس".ووفق "أسوشيتد برس"، أودى الصراع في اليمن بحياة أكثر من 130 ألف شخص، وأسفر عن أسوأ كارثة إنسانية في العالم، إذ حذرت الأمم المتحدة من أن 16 مليون شخص في اليمن (حوالي نصف السكان) يواجهون انعدام أمن غذائي خطير، ويعيش عشرات الآلاف من اليمنيين بالفعل في ظروف شبيهة بالمجاعة.