26
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
25
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
انقلاب سفينة في ميناء الحديدة في اليمن
Lebanon 24
01-06-2021
|
10:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين يمنيين قولهم إن سفينة غرقت، اليوم الثلاثاء، أثناء تفريغ شحنة في ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، مما أسفر عن مقتل عامل واحد على الأقل.
وأشار المسؤولون إلى أن الشحنة مملوكة لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، دون أن يتضح على الفور سبب انقلاب السفينة، في حين أن المسؤولين كشفوا أن السفينة "كانت قديمة".
تجدر الإشارة إلى أن ميناء الحديدة الاستراتيجي يستقبل حوالي 70% من واردات اليمن التجارية والإنسانية، وفق "أسوشيتد برس".
ووفق "أسوشيتد برس"، أودى الصراع في اليمن بحياة أكثر من 130 ألف شخص، وأسفر عن أسوأ كارثة إنسانية في العالم، إذ حذرت الأمم المتحدة من أن 16 مليون شخص في اليمن (حوالي نصف السكان) يواجهون انعدام أمن غذائي خطير، ويعيش عشرات الآلاف من اليمنيين بالفعل في ظروف شبيهة بالمجاعة.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
هذا هو جديد صحة نصرالله
Lebanon 24
هذا هو جديد صحة نصرالله
23:37 | 2021-05-31
31/05/2021 11:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
واقعة تهزّ زحلة.. عُثر عليه جثة في منزله والكيس في رأسه
Lebanon 24
واقعة تهزّ زحلة.. عُثر عليه جثة في منزله والكيس في رأسه
12:47 | 2021-05-31
31/05/2021 12:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة مدوية قريباً
Lebanon 24
فضيحة مدوية قريباً
21:33 | 2021-05-31
31/05/2021 09:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان ذهبي مثير هيفا وهبي تخطف الأنظار في مصر.. شاهدوا كيف رقصت بدلع على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
بفستان ذهبي مثير هيفا وهبي تخطف الأنظار في مصر.. شاهدوا كيف رقصت بدلع على المسرح (فيديو)
03:00 | 2021-06-01
01/06/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل اجتماع صفا - باسيل - الخليلين.. هذا ما تطرق إليه البحث
Lebanon 24
تفاصيل اجتماع صفا - باسيل - الخليلين.. هذا ما تطرق إليه البحث
14:42 | 2021-05-31
31/05/2021 02:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2021-06-01
تقرير سري يكشف: هذا الأثر الحقيقي لهجوم نظنز على قدرات إيران النووية
11:30 | 2021-06-01
"المدعون لم يقدموا أدلة".. إسبانيا ترفض طلبا لاحتجاز زعيم البوليساريو
10:30 | 2021-06-01
رئيس الموساد السابق: اخترقنا قلب إيران
09:30 | 2021-06-01
تحذيرات من حرب أهلية في العراق.. ما علاقة "عائلات داعش"؟
09:00 | 2021-06-01
مستشار ترامب السابق: الولايات المتحدة يجب أن تشهد انقلابا مثل ميانمار (فيديو)
08:30 | 2021-06-01
قتل أكثر من 100 شخص وأذاب طفلا في الحمض.. إيطاليا تفرج عن "جزار" المافيا
فيديو
تلف واضح.. خردة فضائية تضرب محطة الفضاء الدولية (فيديو)
Lebanon 24
تلف واضح.. خردة فضائية تضرب محطة الفضاء الدولية (فيديو)
08:00 | 2021-06-01
01/06/2021 19:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
دبابة "Safir-74" الإيرانية المطوّرة تجتاح الانترنت (فيديو)
Lebanon 24
دبابة "Safir-74" الإيرانية المطوّرة تجتاح الانترنت (فيديو)
10:30 | 2021-05-31
01/06/2021 19:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
رامي عليق مضرب عن الطعام والمياه (فيديو)
Lebanon 24
رامي عليق مضرب عن الطعام والمياه (فيديو)
05:59 | 2021-05-31
01/06/2021 19:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact