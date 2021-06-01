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رئيس الموساد السابق: اخترقنا قلب إيران

Lebanon 24
01-06-2021 | 16:30
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قال رئيس الموساد الإسرائيلي المنتهية ولايته، يوسي كوهين، إن إسرائيل تمكنت من "اختراق قلب إيران" خلال فترة السنوات الخمس التي قضاها على رأس هذه المؤسسة الأمنية.

وفي حفل وداع أقيم بمناسبة مغادرته منصبه، أشار كوهين إلى: "أننا اخترقنا قلب إيران. عملنا على جمع المعلومات باستمرار وكشف أسرارها، وقوضنا ثقتها بنفسها وتعجرفها".

ورأى أن ما سماها "عملية سحب الأرشيف النووي" لإيران "كشفت للعالم بأسره برنامج إيران النووي العسكري وخططها واحتفاظها بالقدرات في المجال النووي العسكري واحتيالها وأكاذيبها".

وأضاف: "لا أريد ولا أستطيع أن أفصل كل ما فعلناه لمحاربة نظام آية الله الذي يهدد بالقضاء علينا".
المصدر: روسيا اليوم
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