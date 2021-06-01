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مسلحون يودون بحياة ابنة وزير أوغندي وسائقه

Lebanon 24
01-06-2021 | 15:00
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قالت متحدثة باسم الجيش الأوغندي ووسائل إعلام محلية، إن مسلحين أصابوا قائداً سابقاً في الجيش الثلاثاء، وأودوا بحياة ابنته وسائقه في محاولة لاغتياله.

وكان الهجوم يستهدف الجنرال كاتومبا وامالا الذي يشغل حالياً منصب وزير الأشغال والنقل، ووقع في ضاحية كياساسي بالعاصمة كمبالا.

وأفادت المتحدثة العميد فلافيا بايكواسو لوكالة "رويترز "وقع إطلاق نار... أصيب ونُقل إلى المستشفى وقُتل سائقه".

وأوردت قناة "إن.بي.إس" المحلية، أن ابنة وامالا التي كانت برفقته في السيارة لقيت مصرعها أيضاً.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي كاتومبا خارج سيارة وقد تلطخت ملابسه بالدماء، كما أظهرت صور أخرى ثقوباً خلفتها رصاصات في نافذة سيارة.

وشهدت أوغندا عدة اغتيالات ووفيات غامضة لمسؤولين رفيعي المستوى خلال الأعوام الماضية، ما أثار تكهنات بشأن الجناة ودوافعهم.

ومن بين الضحايا عضو في البرلمان وضابط كبير في الشرطة والنائب العام وزعماء مسلمون كبار وغيرهم.
 
 
المصدر: الشرق
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