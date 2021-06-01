22
o
بيروت
23
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
العراق يطالب تركيا بوقف التعدي على غابات كردستان
Lebanon 24
01-06-2021
|
23:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
جدد العراق وإقليم كردستان، مطالبتهما تركيا بوقف عملية قطع الأشجار في المناطق الحدودية التابعة للإقليم، حيث تخوض أنقرة معارك ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني.
وحضّت وزارتا الزراعة في حكومتَي العراق وإقليم كردستان، في بيان مشترك، الثلاثاء، الحكومة التركية على وقف "التصرفات العدائية" ضد الطبيعة والبيئة العراقية والكردستانية وسكان المنطقة.
ودعا البيان، وهو الثاني خلال شهر، حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية إلى اتخاذ إجراءات سريعة لوقف هذه الأعمال، كما ناشد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، التعاون لإيجاد حلول لهذه الأعمال "غير المسؤولة".
وكانت حكومة إقليم كردستان أبلغت تركيا رسمياً بضرورة وقف عملية قطع أشجار غابات المناطق الحدودية داخل الإقليم، وفق بيان أصدرته في وقت سابق الثلاثاء.
وأفاد البيان الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، بأنه "تم إعلام تركيا برفضنا موضوع قطع الأشجار في المناطق الحدودية التابعة للإقليم".
وقال البيان إن وجود مسلحي "حزب العمال الكردستاني" في المناطق الحدودية هو "السبب في قدوم القوات التركية واندلاع المعارك" التي تؤدي إلى احتراق الأشجار جراء القصف، ثم قطعها، داعياً الجانبين إلى "احترام سيادة أراضي العراق وإقليم كردستان".
بيع الأشجار في تركيا
ووفقاً لرئيس لجنة "البيشمركة" في برلمان إقليم كردستان، ريفنك هروري، وسكان محليين، يتم قطع أشجار القرى الكردية ونقلها إلى تركيا بعد احتراقها جراء القصف، عبر شركات تركية، للمتاجرة بها.
وقال هروري لشبكة "رووداو" الإعلامية الكردية، الجمعة الماضي، إن "العصابات المنتشرة مع الجيش التركي في مناطق إقليم كردستان، منهمكة في قطع الأشجار فيها"، مضيفاً أن "الجيش التركي يقوم بقطع الأشجار في المناطق التي يسيطر عليها، ويهدم الطبيعة".
وفي 23 أبريل الماضي، أطلقت تركيا عملية عسكرية باسم "مخلب البرق - الصاعقة"، ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني، واستهدفت مناطق متين وآفاشين وزاب.
وتمكنت القوات التركية من السيطرة على نقاط استراتيجية في جبل كيستا والمرتفعات المطلة على قرية هرور وعلى قرية دشيش، التي تستقر فيها قوات حرس الحدود الاتحادية العراقية.
تابع
الأكثر قراءة
هذا هو جديد صحة نصرالله
Lebanon 24
هذا هو جديد صحة نصرالله
23:37 | 2021-05-31
31/05/2021 11:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان ذهبي مثير هيفا وهبي تخطف الأنظار في مصر.. شاهدوا كيف رقصت بدلع على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
بفستان ذهبي مثير هيفا وهبي تخطف الأنظار في مصر.. شاهدوا كيف رقصت بدلع على المسرح (فيديو)
03:00 | 2021-06-01
01/06/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريو باسيل يظهر مع زوجته الروسية الشقراء.. شاهدوا جمالها (صورة)
Lebanon 24
ماريو باسيل يظهر مع زوجته الروسية الشقراء.. شاهدوا جمالها (صورة)
04:00 | 2021-06-01
01/06/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة مدوية قريباً
Lebanon 24
فضيحة مدوية قريباً
21:33 | 2021-05-31
31/05/2021 09:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الاستغناء عنه في الموسم الخامس.. أويس مخللاتي يسخر من "الهيبة" ويسرب معلومة: "مهزلة"! (صور)
Lebanon 24
بعد الاستغناء عنه في الموسم الخامس.. أويس مخللاتي يسخر من "الهيبة" ويسرب معلومة: "مهزلة"! (صور)
04:30 | 2021-06-01
01/06/2021 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:59 | 2021-06-01
الحزب الحاكم في كوريا الشمالية يستحدث منصباً جديداً.. ما هو؟
15:30 | 2021-06-01
"الطاقة الذرية": إيران أخفت آثاراً لتخصيب اليورانيوم بمواقع سرية
15:00 | 2021-06-01
مسلحون يودون بحياة ابنة وزير أوغندي وسائقه
14:53 | 2021-06-01
في الجولان...إسرائيل تدمر نقطة مراقبة للجيش السوري
14:30 | 2021-06-01
من حلاقة اللحى للهواتف الذكية.. "طالبان" تضع قبضتها مجدداً على أفغانستان
14:00 | 2021-06-01
سبَح لنحو ساعة.. هكذا أنقذ "طفل بطل" بعمر 7 سنوات عائلته
فيديو
تلف واضح.. خردة فضائية تضرب محطة الفضاء الدولية (فيديو)
Lebanon 24
تلف واضح.. خردة فضائية تضرب محطة الفضاء الدولية (فيديو)
08:00 | 2021-06-01
02/06/2021 03:57:49
Lebanon 24
Lebanon 24
دبابة "Safir-74" الإيرانية المطوّرة تجتاح الانترنت (فيديو)
Lebanon 24
دبابة "Safir-74" الإيرانية المطوّرة تجتاح الانترنت (فيديو)
10:30 | 2021-05-31
02/06/2021 03:57:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رامي عليق مضرب عن الطعام والمياه (فيديو)
Lebanon 24
رامي عليق مضرب عن الطعام والمياه (فيديو)
05:59 | 2021-05-31
02/06/2021 03:57:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact