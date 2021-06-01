24
o
بيروت
24
o
طرابلس
21
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
سبَح لنحو ساعة.. هكذا أنقذ "طفل بطل" بعمر 7 سنوات عائلته
Lebanon 24
01-06-2021
|
21:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكّن طفل أميركي يبلغ من العمر 7 سنوات من إنقاذ نفسه ووالده وشقيقته من الغرق وسط البحر، بحسب ما ذكرت شبكة "CNN" الأميركية.
وقام الطفل تشيس بوست بالسباحة لمدة ساعة تقريباً وذلك بهدف الوصول إلى الشاطئ وطلب المساعدة لشقيقته أبيغيل ووالده ستيفن، وذلك بعدما جرفهما التيار بعيداً.
ووفقاً لـ"CNN"، فإنّ تشيس كان في رحلة مع والده وشقيقته في نهر سانت جونز للسباحة، إلا أن التيار جرفهم بعيداً عن القارب الذي كانوا فيه.
وسعى الأب إلى مساعدة طُفليه لكنه لم ينجح، وعندها طلب من نجله الصغير السباحة إلى الشاطئ بينما كان يحاول الوصول إلى ابنته التي كانت ترتدي سترة نجاة.
وظلّ الطّفل تشيس يسبحُ قرابة الساعة تقريباً حتى وصل إلى الشاطئ. وبعدها، هرع مباشرة إلى أقرب منزل طلباً للمساعدة.
في غضون ذلك، كان التيار قد جرف والد وشقيقة تشيس إلى نحو 3 كيلومترات من موقع القارب، إلا أن فرق الإنقاذ تمكنت من الوصول إليهما وإنقاذهما.
تابع
الأكثر قراءة
هذا هو جديد صحة نصرالله
Lebanon 24
هذا هو جديد صحة نصرالله
23:37 | 2021-05-31
31/05/2021 11:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان ذهبي مثير هيفا وهبي تخطف الأنظار في مصر.. شاهدوا كيف رقصت بدلع على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
بفستان ذهبي مثير هيفا وهبي تخطف الأنظار في مصر.. شاهدوا كيف رقصت بدلع على المسرح (فيديو)
03:00 | 2021-06-01
01/06/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريو باسيل يظهر مع زوجته الروسية الشقراء.. شاهدوا جمالها (صورة)
Lebanon 24
ماريو باسيل يظهر مع زوجته الروسية الشقراء.. شاهدوا جمالها (صورة)
04:00 | 2021-06-01
01/06/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة مدوية قريباً
Lebanon 24
فضيحة مدوية قريباً
21:33 | 2021-05-31
31/05/2021 09:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا مصدر الشائعات عن صحة نصرالله
Lebanon 24
هذا مصدر الشائعات عن صحة نصرالله
04:45 | 2021-06-01
01/06/2021 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:30 | 2021-06-01
من حلاقة اللحى للهواتف الذكية.. "طالبان" تضع قبضتها مجدداً على أفغانستان
14:00 | 2021-06-01
حقائق عديدة.. من هم الأسرى الإسرائيليون لدى حركة حماس؟
13:30 | 2021-06-01
سوريا.. الحرب أوقعت نصف مليون قتيل
13:00 | 2021-06-01
المغرب يعلن اعتقال عنصرين خطيرين من داعش خططا لاستهداف منشآت حيوية
12:30 | 2021-06-01
نتنياهو: البرنامج النووي الإيراني أكبر خطر تواجهه إسرائيل
12:00 | 2021-06-01
تقرير سري يكشف: هذا الأثر الحقيقي لهجوم نظنز على قدرات إيران النووية
فيديو
تلف واضح.. خردة فضائية تضرب محطة الفضاء الدولية (فيديو)
Lebanon 24
تلف واضح.. خردة فضائية تضرب محطة الفضاء الدولية (فيديو)
08:00 | 2021-06-01
01/06/2021 21:48:47
Lebanon 24
Lebanon 24
دبابة "Safir-74" الإيرانية المطوّرة تجتاح الانترنت (فيديو)
Lebanon 24
دبابة "Safir-74" الإيرانية المطوّرة تجتاح الانترنت (فيديو)
10:30 | 2021-05-31
01/06/2021 21:48:47
Lebanon 24
Lebanon 24
رامي عليق مضرب عن الطعام والمياه (فيديو)
Lebanon 24
رامي عليق مضرب عن الطعام والمياه (فيديو)
05:59 | 2021-05-31
01/06/2021 21:48:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact