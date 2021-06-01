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سبَح لنحو ساعة.. هكذا أنقذ "طفل بطل" بعمر 7 سنوات عائلته

Lebanon 24
01-06-2021 | 21:00
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تمكّن طفل أميركي يبلغ من العمر 7 سنوات من إنقاذ نفسه ووالده وشقيقته من الغرق وسط البحر، بحسب ما ذكرت شبكة "CNN" الأميركية.

وقام الطفل تشيس بوست بالسباحة لمدة ساعة تقريباً وذلك بهدف الوصول إلى الشاطئ وطلب المساعدة لشقيقته أبيغيل ووالده ستيفن، وذلك بعدما جرفهما التيار بعيداً.

ووفقاً لـ"CNN"، فإنّ تشيس كان في رحلة مع والده وشقيقته في نهر سانت جونز للسباحة، إلا أن التيار جرفهم بعيداً عن القارب الذي كانوا فيه.

وسعى الأب إلى مساعدة طُفليه لكنه لم ينجح، وعندها طلب من نجله الصغير السباحة إلى الشاطئ بينما كان يحاول الوصول إلى ابنته التي كانت ترتدي سترة نجاة.

وظلّ الطّفل تشيس يسبحُ قرابة الساعة تقريباً حتى وصل إلى الشاطئ. وبعدها، هرع مباشرة إلى أقرب منزل طلباً للمساعدة.

في غضون ذلك، كان التيار قد جرف والد وشقيقة تشيس إلى نحو 3 كيلومترات من موقع القارب، إلا أن فرق الإنقاذ تمكنت من الوصول إليهما وإنقاذهما.
 
 

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