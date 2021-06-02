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هكذا ستتعامل كندا مع الذين أخذوا الجرعة الأولى من "أسترازينيكا"

Lebanon 24
02-06-2021 | 00:17
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قالت اللجنة الاستشارية الوطنية الكندية للتحصين إن الأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح "أسترازينيكا" يمكن تطعيمهم بجرعة ثانية من أي من اللقاحين "فايزر" أو "موديرنا".

وقالت اللجنة إنه يمكن لمتلقي لقاح "أسترازينيكا" الحصول على الجرعة الثانية من نفس اللقاح إذا كانوا يريدون ذلك، أو يمكن إعطاؤهم إما "فايزر" أو "موديرنا".

وأوضحت اللجنة أنها تستند في نصيحتها إلى مخاطر قلة الصفيحات الخثارية الناتجة عن اللقاح، والأدلة الناشئة على أن خلط ومطابقة أنواع مختلفة من اللقاحات ليس آمنا فحسب، بل قد ينتج عنه استجابة مناعية أفضل.

وهذه الإرشادات ليست ملزمة ولكن معظم الحكومات الإقليمية أشارت إلى أنها بانتظار المعلومات قبل وضع سياساتها للجرعات الثانية.

وتخص التوصية أكثر من مليوني كندي تلقوا لقاح "أسترازينيكا" قبل أن تتوقف المقاطعات عن استخدامه للجرعات الأولى الشهر الماضي، بعد أن تم تشخيص 41 حالة مؤكدة أو مشتبه بها من قلة الصفيحات الخثارية الناتجة عن اللقاح، ووفاة خمسة أشخاص.
المصدر: وكالات
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