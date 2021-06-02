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أردوغان يعد الأتراك ببشرى سارة.. وهذه التفاصيل

Lebanon 24
02-06-2021 | 01:00
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ذكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه سيزف بشرى جديدة يوم الجمعة المقبل حول اكتشافات بلاده للغاز والنفط في البحر الأسود.

وقال أردوغان، في مقابلة مع قناة "TRT" التركية، مساء الثلاثاء، إنه سيعلن عن "بشرى جديدة" حول اكتشافات للغاز الطبيعي والنفط الجمعة أثناء حفل افتتاح في محافظة زونجلداك المطلة على البحر الأسود.

وأضاف أردوغان أنه سيجري اتصالا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع سفينة الحفر والتنقيب التركية "قانوني".

والعام الماضي أعلنت السلطات التركية اكتشافها  405 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي بحقل صقاريا في البحر الأسود الواقع على بعد حوالي 100 ميل بحري شمالي الساحل التركي.

وتعادل قيمة احتياطي الغاز المكتشف بالحقل المذكور نحو 85 إلى 90 مليار ليرة تركية (9.7 – 10.2 مليار دولار)، وسيتيح لتركيا تلبية احتياجاتها المنزلية من الغاز الطبيعي محليا لمدة 25 عاما، وتلبية كامل احتياجاتها من الغاز لمدة 8 سنوات.
المصدر: وكالات
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