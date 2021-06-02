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الطبيب المتحرش.. السفارة البرازيلية في مصر ترد!

Lebanon 24
02-06-2021 | 01:30
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علقت سفارة البرازيل في القاهرة على القبض على الطبيب المتهم بالحرش اللفظي بفتاة مصرية خلال جولته السياحية.

وأكدت السفارة أنها أبلغت وزارة الخارجية البرازيلية بقيام السلطات المصرية بالقاء القبض على أحد مواطنيها بعد تداولَ مقطع مصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعديه لفظيا بإيحاءات جنسية باللغة البرتغالية على فتاة مصرية بأحد المحال خلال عرضها أوراق بردي عليه.

وكشفت السفارة في تصريحات خاصة لـ"بوابة اخبار اليوم" عن قيام السلطات البرازيلية في مصر بتقديم المساعدة القنصلية المناسبة للمواطن.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحجز برازيلي الجنسية في واقعة توجيهه إيحاءات جنسية لفتاة مصرية، أمس الاثنين، بعد رصد تداول مقطع الفيديو المصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعدي برازيلي الجنسية لفظيا على فتاة مصرية.
المصدر: وكالات
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