عربي-دولي

رجل إطفاء يقتل زميلاً له ويصيب آخر في مقر عملهم.. ثمّ ينتحر!

Lebanon 24
02-06-2021 | 03:30
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أفاد مسؤولون أميركيون، بأنّ رجل إطفاء قتل زميلاً له بالرصاص وأصاب آخر بجروح في مقرّ عملهم بمقاطعة لوس أنجلوس، أمس الثلاثاء، قبل أن ينتحر خارج منزله القريب، بينما اشتعلت النيران في المنزل.
 
وقالت إدارة الإطفاء ومسؤولو إدارة المقاطعة، إنّ "إطلاق النار وقع في محطة الإطفاء بمنطقة أجوا دولسي الصحراوية، التي تبعد نحو 70 كيلومتراً إلى الشمال من لوس أنجلوس".

وأشارت السلطات، إلى أنها لم تحدد بعد الدافع المحتمل وراء الحادث، واكتفت بتعريف المسلح المشتبه به بأنه رجل إطفاء عاد إلى المحطة بعد انتهاء عمله لأسباب غير معروفة ثم فتح النار على زميليه في العمل هناك.

ووصل مسؤولو المقاطعة إلى منزل المشتبه به بعد وقت قصير من إطلاق النار ليجدوا النار قد أتت عليه.

وقالت السلطات إنها "رصدت أيضا جثة رجل، يعتقد بأنه المسلح، في بركة صغيرة خارج المنزل بدا من بعيد أنه مصاب بعيار ناري في الرأس.

من جهته، قال رئيس إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، داريل أوسبي: "اليوم هو حقا يوم حزين ويوم مأسوي لإدارة إطفاء المقاطعة"، واصفا الحادث بأنه "من أسوأ الأخبار التي تلقيتها في حياتي المهنية".
المصدر: روسيا اليوم
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