عربي-دولي

غرق أكبر سفينة دعم لوجستي تابعة للبحرية الإيرانية

Lebanon 24
02-06-2021 | 10:00
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أعلنت القوات البحرية الإيراني، اليوم الأربعاء، عن غرق سفينة "خارك" التابعة للقوة البحرية في الجيش الإيراني والتي تعدّ أكبر سفينة دعم لوجستي للجيش الإيراني، إثر حريق شبّ فيها، أمس الثلاثاء، لافتة إلى أنّه "تم انقاذ جميع ملاحيها".
 
ونقلت وكالة أنباء"مهر" الإيرانية عن العلاقات العامة للمنطقة البحرية الثانية في جاسك جنوبي إيران قولها إنّ السفينة اللوجستية كانت في مهمة تدريبية في أعالي البحار قبل أيام قليلة، وذلك قبل عودتها إلى ميناء جاسك حيث تعرضت إحدى منظوماتها لحريق سرعان ما انتشر في جميع أنحائها.
يشار الى ان هذه الحادثة لم تسفر عن خسائر بشرية حيث تم انقاذ جميع الطاقم والمتدربين.

وتعد "خارك" أكبر سفينة دعم لوجستي للجيش الإيراني وتزن 33 ألف طن وقد تم استبدال المراجل وأنظمة الدفع بصورة كاملة في هذه السفينة كما ان منظومات ومعدات أخرى جرى تطويرها.

كما يبلغ طولها 207 أمتار وعرضها 26.5 مترا وسرعتها نحو 39.8 كيلومترا في الساعة.
 
وتضم السفينة منصة لهبوط المروحيات كما تحمل على متنها أربعة مدافع وأربعة رشاشات من عيار 12.7 ملمترا.
 

المصدر: وكالة مهر
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