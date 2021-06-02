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الكنيست ينتخب اليوم رئيسا جديدا لإسرائيل

Lebanon 24
02-06-2021 | 04:00
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ينتخب البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، اليوم الأربعاء، رئيسا جديدا لإسرائيل خلفا للرئيس الحالي رؤوفين ريفلين، الذي تنتهي ولايته بعد 7 سنوات متواصلة.

 

ويتنافس على هذا المنصب كل من الزعيم السابق لحزب "العمل" ورئيس الوكالة اليهودية، يتسحاق هرتسوغ، والناشطة الاجتماعية والرائدة في مجال التربية والحائزة على جائزة إسرائيل، مريام بيريتس.

 

وتبدأ عملية الاقتراع الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي في جلسة خاصة يعقدها الكنيست.

 

وسيدلي 120 نائبا بصوتهم في عملية اقتراع سرية لانتخاب الرئيس الحادي عشر لإسرائيل والذي سيتولى منصبه في التاسع من تموز المقبل.

 

ويعتبر منصب الرئيس في إسرائيل سياسيا ضمن النظام البرلماني، لكن منصبه بروتوكولي ورمزي، يعبر عن وحدة الشعب ويتمتع بصلاحيات منصوص عليها في قانون أساسي يحمل عنوان رئيس الدولة.

المصدر: سبوتنيك
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