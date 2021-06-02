لم يتم الاتفاق بعد على صيغة الاجتماع بين بوتين وبايدن

اعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن الكثير من النقاط الخاصة بلقاء الرئيسين الروسي والأمريكي لم يتم تنسيقها بعد بين الطرفين.وقال ريابكوف خلال رده على أسئلة الصحفيين: "لم يتم الاتفاق على الصيغة كما لم يتم الاتفاق على الكثير من البنود".وأضاف ردا على سؤال حول إعداد بيان مشترك لرئيسي روسيا والولايات المتحدة عقب القمة المرتقبة في جنيف: "لست مستعدا للتعليق على محتوى القمة، هناك العديد من الأفكار، كل شيء قيد الإعداد ومن السابق لأوانه الحديث عن أي شيء ملموس".هذا وأعلن الكرملين، في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي جون بايدن، يلتقيان في جنيف يوم 16 حزيران/ يونيو.وقال الكرملين: "وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه، يعقد رئيس روسيا فلاديمير بوتين محادثات مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن في 16 يونيو في جنيف".وأضاف أن الرئيسين "يناقشان وضع وآفاق تطوير العلاقات الروسية الأمريكية، وقضايا الاستقرار الاستراتيجي، فضلا عن القضايا الحيوية، بما في ذلك التعاون في مكافحة جائحة فيروس كورونا وتسوية النزاعات الإقليمية".