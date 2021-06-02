الكرملين: سنتحرى الإعلان السوداني عن مراجعة الاتفاقية مع روسيا بشأن مركز إمداد عسكري

أعلن الكرملين أنه يحلل إعلان قائد الجيش السوداني بأن الخرطوم تعيد النظر في الاتفاقية مع روسيا بشأن إنشاء مركز إمداد ودعم مادي للبحرية الروسية في أراضي السودان.إقرأ المزيدرئيس الأركان السوداني: هناك إعادة نظر في الاتفاقية مع روسيا بشأن مركز عسكريرئيس الأركان السوداني: هناك إعادة نظر في الاتفاقية مع روسيا بشأن مركز عسكريوأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الأربعاء أن موسكو اطلعت على التصريح الذي جاء مؤخرا على لسان رئيس الأركان السوداني، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، مضيفا: "لا نزال على تواصل مستمر مع الجانب السوداني عبر القنوات الدبلوماسية، وسنتحرى هذه المسألة".