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مصرع قبطان بحري بسبب رفضه مغادرة سفينته أثناء تعرضها للغرق

Lebanon 24
02-06-2021 | 07:00
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لقي القبطان، يسري سلطان، مصرعه بعد رفضه مغادرة سفينة خدمات بترولية غرقت قبالة شواطئ مدينة رأس غارب في محافظة البحر الأحمر المصرية، نتيجة اصطدامها بمركب في قاع البحر.


وتواصل أجهزة البحر الأحمر في مصر، جهود البحث عن مهندس مفقود تابع لسفينة الخدمات البترولية الغارقة يدعى عادل نصار.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 11 فردا من طاقم السفينة الغارقة قبالة سواحل مدينة رأس غارب.

وكانت غرفة عمليات البحر الأحمر، تلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بلاغا بغرق سفينة خدمات بترولية.

وأفادت التحريات الأولية أن سفينة الخدمات بترولية "inspecta 7"، تعرضت للغرق نتيجة اصطدامها بمركب في قاع البحر، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، قبالة سواحل مدينة رأس غارب وهي سفينة إمدادات تعمل في إحدى شركات البترول.

ودفعت أجهزة البحر الأحمر المعنية ومجلس مدينة رأس غارب بالاشتراك مع عدد من شركات البترول العاملة في المنطقة بعدد من القطع البحرية لمكان الواقعة للبحث عن المهندس المفقود ،ومازالت الأجهزة تحقق في الحادث.
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