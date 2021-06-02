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الكنيست ينتخب رئيسا جديدا لإسرائيل.. من هو؟

Lebanon 24
02-06-2021 | 07:00
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صوت الكنيست الإسرائيلي على انتخاب زعيم حزب العمل السابق يتسحاق هرتسوغ لمنصب رئيس الدولة خلفا لرؤوفين ريفلين.

وسيصبح هرتسوغ (60 عاما)، وهو زعيم سابق للمعارضة والمدير الحالي لـ"الوكالة اليهودية لأجل إسرائيل"، الرئيس الـ11 لدولة إسرائيل، بعد أن أدلى 87 من أصل نواب الكنيست الـ120 أصواتهم له في تصويت سري نظم اليوم الأربعاء.

وحصلت منافسة هرتسوغ في التصويت، الناشطة الاجتماعية مريام بيريتز، على 27 صوتا فقط.

وأعلن هرتسوغ في كلمة ألقاها عقب انتخابه أنه "سيخدم المجتمع الإسرائيلي ككل"، متعهدا بـ"بناء جسور داخل المجتمع ومع الجالية" والتشجيع على تطور مشاريع الأعمال ومكافحة معاداة السامية والكراهية تجاه إسرائيل و"الحفاظ على أسس ديمقراطيتنا".

ويعرف هرتسوغ، وهو نجل رئيس إسرائيل السادس حاييم هرتصوغ، بدعمه لتسوية النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني على أساس مبدأ حل الدولتين.

وسيتولى هرتسوغ منصب رئيس إسرائيل لمدة سبع سنوات.
المصدر: روسيا اليوم
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