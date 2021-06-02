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عقار جديد لعلاج مصابي "كورونا".. ما هو الـ"ليتراغين"؟

Lebanon 24
02-06-2021 | 07:10
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أفادت وكالة الطب الحيوي الفيدرالية الروسية بتسجيل عقار "ليتراغين" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضافت الوكالة أن "الدواء الجديد مخصص لعلاج الالتهاب الرئوي والوقاية منه، مما يعقد مسار عدوى فيروس كورونا".
والدواء الجديد فعال في مكافحة "عاصفة السيتوكين" وليس له آثار جانبية غير مرغوب فيها، على عكس الأدوية الأخرى المضادة للسيتوكين.

وكشف خبراء في وقت سابق، أن الحالات الشديدة لـ "كوفيد-19" تؤدي إلى حالة غامضة، حيث يتفشى نظام المناعة في الجسم ويبدأ في مهاجمة الخلايا السليمة، بدلا من تلك المصابة فقط.

وتُعرف هذه الحالة المطولة من التخريب الذاتي باسم "عاصفة السيتوكين"، ويمكن أن تكون قاتلة، لكن الباحثين كافحوا لفهم كيفية عملها وكيفية علاجها.

يشار إلى أن وزارة الصحة الروسية اعتمدت عدة عقاقير ضد فيروس كورونا المستجد، منها "كورونافير" و"آفيفافير" و"أريبليفير".
المصدر: سبوتنيك

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