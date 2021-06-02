23
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
22
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
تطور خطير... إثيوبيا تعلن عزمها إنشاء قواعد عسكرية في البحر الأحمر
Lebanon 24
02-06-2021
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا المفتي، اليوم الأربعاء، عن عزم بلاده إنشاء قواعد عسكرية في البحر الأحمر.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، اليوم، في العاصمة أديس أبابا.
وأضاف مفتي أن "دولا مختلفة تبدي اهتماما بالسيطرة على منطقة البحر الأحمر بإنشاء قواعد عسكرية أكثر من أي وقت مضى".
وأوضح أن بلاده تولي اهتماما كبيرا لهذه القضية، مشيرا إلى أن الوضع يتغير في المنطقة، واصفا إياه بأنه "مقلق".
وعن قلق مصر والسودان بعد إعلان رئيس الوزراء آبي أحمد أخيرا أنه سيبني 100 سد صغير ومتوسط جديد، أجاب مفتي بأنه "طالما أن بلاده ملتزمة بالقانون الدولي، فما المشكلة إذا قال صاحب السيادة على أراضيه إننا سنبني 100 أو 1000 سد جديد".
وتابع، قائلا: "المحادثات مع دول حوض النيل حول قضية سد النهضة مستمرة، لافتا إلى أن إثيوبيا تستخدم مواردها الطبيعية، ولن تضر بهم".
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قال، في وقت سابق اليوم، خلال مراسم افتتاح طريق جديد، إن بلاده ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط في مناطق إقليمية مختلفة في السنة المالية الجديدة المقبلة، مؤكدا أن هذا هو السبيل الوحيد لمقاومة أي قوى معارضة لإثيوبيا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".
فيما ردت مصر بأن هذا التصريح يكشف مجدداً "سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسخرة لخدمة مصالحها".
يشار إلى أن خلافا حادا بين دول المصب مصر والسودان، وبين إثيوبيا، لم ينته بعد حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، التي فشلت كل جولات المفاوضات بين الأطراف الثلاثة في التوصل لاتفاق حولها.
كما فشل الاتحاد الأفريقي على مدى ثلاث دورات، برئاسة كل من مصر وجنوب أفريقيا والكونغو على التوالي، في دفع الدول الثلاث لإبرام اتفاق.
وفي تصريحاته أخيرا، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده لا يمكنها قبول سياسة فرض الأمر الواقع بخصوص سد النهضة، مؤكدا رفضه أي إجراءات أحادية لا تراعي مصالح وحقوق دولتي المصب، مصر والسودان.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
إلى اللبنانيين.. بيان هام من وزارة الصحة
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. بيان هام من وزارة الصحة
14:32 | 2021-06-01
01/06/2021 02:32:36
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يُشعل المواقع.. نادين نسيب نجيم وقصي خولي معاً من جديد ويرقُصان بانسجام وعفوية
Lebanon 24
فيديو يُشعل المواقع.. نادين نسيب نجيم وقصي خولي معاً من جديد ويرقُصان بانسجام وعفوية
02:00 | 2021-06-02
02/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جميل السيد يغرّد عن باسيل و"المستقبل".. هذا ما قاله
Lebanon 24
جميل السيد يغرّد عن باسيل و"المستقبل".. هذا ما قاله
14:16 | 2021-06-01
01/06/2021 02:16:38
Lebanon 24
Lebanon 24
معجب يقتحم المسرح خلال حفلة هيفا وهبي الأخيرة في القاهرة.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
معجب يقتحم المسرح خلال حفلة هيفا وهبي الأخيرة في القاهرة.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
04:00 | 2021-06-02
02/06/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طيران فوق الشمال.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
طيران فوق الشمال.. ماذا يجري؟
15:10 | 2021-06-01
01/06/2021 03:10:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:30 | 2021-06-02
إثيوبيا تعلن عزمها إنشاء قواعد عسكرية في البحر الأحمر
13:00 | 2021-06-02
مقتل شخصين إثر انفجار في أحد مواقع الفصائل الفلسطينية وسط غزة
12:20 | 2021-06-02
نقابة لـ"عاملات الجنس" في هذا البلد
12:00 | 2021-06-02
مدعية الجنائية الدولية: طلبت من المسؤولين السودانيين تسليم المطلوبين
11:52 | 2021-06-02
موسكو: على السودان توضيح قراره بشأن القاعدة الروسية
11:30 | 2021-06-02
السودان يراجع اتفاق إنشاء قاعدة روسية بالبحر الأحمر
فيديو
أثناء توثيقها لمشاهد خروج الحمم.. طائرة تسقط داخل فوهة بركان! (فيديو)
Lebanon 24
أثناء توثيقها لمشاهد خروج الحمم.. طائرة تسقط داخل فوهة بركان! (فيديو)
09:50 | 2021-06-02
02/06/2021 20:49:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"بصق وإهانات".. مسافرة تعتدي على ركاب طائرة بسبب كمامة (فيديو)
Lebanon 24
"بصق وإهانات".. مسافرة تعتدي على ركاب طائرة بسبب كمامة (فيديو)
08:00 | 2021-06-02
02/06/2021 20:49:39
Lebanon 24
Lebanon 24
رقم صادم... فنانة تكشف تكلفة عمليات تجميل أنفها! (فيديو)
Lebanon 24
رقم صادم... فنانة تكشف تكلفة عمليات تجميل أنفها! (فيديو)
08:00 | 2021-06-02
02/06/2021 20:49:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact