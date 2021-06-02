انفجار بأحد مواقع الفصائل الفلسطينية في غزة

قالت قناة الأقصى الفضائية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن أحد مواقع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة شهد انفجارا، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.



وذكرت القناة في تغريدة عبر حسابها بتويتر: "أنباء عن إصابات وشهداء جراء انفجار في موقع للمقاومة وسط القطاع"، دون ذكر أي أسباب وراء الانفجار.