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هل يعود ترامب إلى البيت الابيض في آب؟

Lebanon 24
02-06-2021 | 23:00
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قالت مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، ماغي هابرمان، إن الرئيس السابق دونالد ترامب، أبلغ مقربين منه أنه يعتقد بأنه سيعود إلى البيت الأبيض بحلول آب المقبل.

وقالت المراسلة في تغريدة عبر "تويتر" إن ترامب أخبر عددا من الأشخاص الذين يتواصل معهم بأنه يتوقع إعادته إلى منصبه بحلول ذلك الوقت، مبينة أن حديث ترامب ربما يكون مرتبطا باحتمالية صدور حكم بشأن لائحة اتهام جنائية ضده في مانهاتن.
المصدر: روسيا اليوم
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