السودان يراجع اتفاق إنشاء قاعدة روسية بالبحر الأحمر

أكد رئيس أركان الجيش السوداني محمد عثمان الحسين، أن بلاده بصدد مراجعة اتفاق مع روسيا، لبناء قاعدة بحرية على البحر الأحمر.وقال الحسين في تصريحات متلفزة بثّتها قناة النيل الأزرق مساء الثلاثاء، إن اتفاقية القاعدة البحرية الروسية "كانت موقعة في عهد حكومة الإنقاذ"، في إشارة إلى نظام الرئيس المعزول عمر البشير.وأضاف "الزيارة الأخيرة (من الوفد الروسي) كانت عبارة عن محادثات لإعادة النظر في الاتفاقية لتحقق مصالح السودان"، حسبما نقلت "فرانس برس".وأشار رئيس الأركان إلى أن مراجعة الاتفاق تقررت لأنه يتضمن بعض "البنود التي كانت إلى حد ما مضرة بالبلاد".وتابع قائلا: "طالما لم تعرض الاتفاقية على المجلس التشريعي ولم يتم التصديق عليها، فهي غير ملزمة بالنسبة لنا".وكانت الصحف المحلية قد أشارت منذ أسبوعين، إلى زيارة نائب وزير الدفاع الروسي، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، للبلاد.