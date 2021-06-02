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مدعية الجنائية الدولية: طلبت من المسؤولين السودانيين تسليم المطلوبين

Lebanon 24
02-06-2021 | 12:00
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قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إنها لمست خلال زيارتها إلى السودان "تشوقا للعدالة"، وإصرارا على مطلب تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية.

وأوضحت خلال مؤتمر صحفي أن "كثيرا من الناس الذين تحدثوا معي طلبوا مني أن أصر على تسليم المطلوبين، ولقد سنحت لي الفرصة اليوم أن ألتقي بالمسؤولين، ودعوتهم إلى تسليم المطلوبين للمحكمة".

ولفتت إلى أن محادثاتها مع المسؤولين الكبار في الحكومة السودانية "كانت مثمرة"، مضيفة أنها بحث معهم "تسليم أحمد هارون، وهو مرتبط بقضية علي كوشيب، وأن يحاكم الرجلان في محكمة واحدة".

وأحمد هارون هو أحد حلفاء الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وهو متهم بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في منطقة دارفور.

وكان علي كوشيب، وهو حليف آخر للبشير، قد سلم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية في جمهورية أفريقيا الوسطى.
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