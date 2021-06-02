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هندوراس ستفتتح سفارتها لدى إسرائيل في القدس نهاية الشهر الحالي

Lebanon 24
02-06-2021 | 16:59
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كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن دولة هندوراس الواقعة في أميركا اللاتينية ستقوم بافتتاح سفارتها لدى إسرائيل بالقدس نهاية الشهر الحالي.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديس، سيصل في زيارة رسمية الى إسرائيل بعد ثلاثة أسابيع، حيث سيقوم، بعد تحضيرات متواصلة منذ عامين ونصف، بافتتاح سفارة بلادة لدى إسرائيل في القدس، بعد تعهده القيام بذلك أمام لجنة إيباك 2019.  

وحسب موقع "I24 NEWS" العبري،  بموجب الاتفاق بين هيرنانديز ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فإنه بمقابل فتح سفارة إسرائيلية في تاغوسليبا (عاصمة هندوراس)، فإن الدولة اللاتينية ستفتتح سفارتها في مدينة القدس، ومع افتتاح السفارة فإنها ستكون السفارة الرابعة هناك، بعد الولايات المتحدة، وغواتيمالا وكوسوفو. 
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