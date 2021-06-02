مقتل شخصين إثر انفجار في أحد مواقع الفصائل الفلسطينية وسط غزة

قتل شخصان في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أثناء تفكيك غرض، قالت وزارة الداخلية في القطاع إنه من مخلفات القصف الإسرائيلي الشهر الماضي.

وأفاد متحدث وزارة الداخلية، إياد البزم، في بيان، بسقوط "شهيدين بانفجار داخل أحد مواقع المقاومة وسط قطاع غزة أثناء تفكيك جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي".