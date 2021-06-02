نقابة لـ"عاملات الجنس" في هذا البلد

صادق القضاء الإسباني على إنشاء أول نقابة لـ"عاملات الجنس" في إسبانيا، مسقطا مسعى حكومياً لإبطال إقامة هذه المنظمة، على ما أعلنت الأربعاء المحكمة العليا الإسبانية، أعلى مرجعية قضائية في البلاد.وكانت النقابة التي تأُسست وسط تكتم كبير صيف العام 2018 تحت اسم "أوتراس"، قد أثارت اعتراضاً من حكومة الاشتراكي بدرو سانشيز الذي لجأ إلى القضاء لإبطال الترخيص الممنوح لها بعد ثلاثة أشهر من إنشائها.وأيدت المحكمة العليا النقابة معتبرة في قرار اطلعت عليه وكالة فرانس برس، الأربعاء، أن "الترخيص المطعون به يتماشى مع القانون" كما أن عاملات الجنس "يتمتعن بالحق الأساسي في الحرية وحق إنشاء نقابة".وكسرت المحكمة تاليا القرار الصادر في تشرين الثاني 2018، والذي ألغى ترخيص نقابة "أوتراس" بحجة أن السماح بها يمثل "قبولا بالقوادة (...) وهو نشاط غير قانوني".