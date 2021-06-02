عربي-دولي

نقابة لـ"عاملات الجنس" في هذا البلد

Lebanon 24
02-06-2021 | 12:20
A-
A+
Doc-P-829439-637582587616721632.jpg
Doc-P-829439-637582587616721632.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صادق القضاء الإسباني على إنشاء أول نقابة لـ"عاملات الجنس" في إسبانيا، مسقطا مسعى حكومياً لإبطال إقامة هذه المنظمة، على ما أعلنت الأربعاء المحكمة العليا الإسبانية، أعلى مرجعية قضائية في البلاد.

وكانت النقابة التي تأُسست وسط تكتم كبير صيف العام 2018 تحت اسم "أوتراس"، قد أثارت اعتراضاً من حكومة الاشتراكي بدرو سانشيز الذي لجأ إلى القضاء لإبطال الترخيص الممنوح لها بعد ثلاثة أشهر من إنشائها.

وأيدت المحكمة العليا النقابة معتبرة في قرار اطلعت عليه وكالة فرانس برس، الأربعاء، أن "الترخيص المطعون به يتماشى مع القانون" كما أن عاملات الجنس "يتمتعن بالحق الأساسي في الحرية وحق إنشاء نقابة".

وكسرت المحكمة تاليا القرار الصادر في تشرين الثاني 2018، والذي ألغى ترخيص نقابة "أوتراس" بحجة أن السماح بها يمثل "قبولا بالقوادة (...) وهو نشاط غير قانوني".
ولا ينص القانون الإسباني صراحة على تشريع الدعارة أو حظرها لكنها تُمارَس بحرية وتنتشر بيوت الدعارة على نطاق واسع في البلاد.
المصدر: فرانس برس
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2021-06-02
13:00 | 2021-06-02
12:00 | 2021-06-02
11:52 | 2021-06-02
11:30 | 2021-06-02
11:00 | 2021-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website